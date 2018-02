play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Новости МВД ПМР Категория: Наши репортажи



Нужна ли МВД ПМР реформа? Нужна!

В последнее время авторитет сотрудников приднестровской милиции, увы, находится не в лидерах у приднестровцев. Этому есть ряд объяснений. Большая текучесть кадров, недостаточный уровень профессионализма и пр. Наряду с опытными работниками в милиции служат новички, которые только осваивают азы службы. Не всегда участковые милиционеры известны гражданам, и, как следствие, профилактическая работа по по предотвращению правонарушений находится на должном уровне.

Кроме того на популярность приднестровских сотрудников внутренних дел отложил отпечаток возросший по ряду показателей уровень преступности.



О масштабной реформе в Министерстве внутренних дел ПМР впервые заговорили ещё осенью 2017-го. Цели реорганизации не скрывали. Целесообразное использование бюджетных средств, перераспределение ресурсов для более эффективного их использования, повышение качества работы милиции.

И какая картина наблюдается в этом направлении?

На протяжении двух месяцев в МВД проводятся организационно-штатные мероприятия: некоторые подразделения, выполняющие обеспечивающую функцию, были разаттестованы, т.е. теперь каждый третий сотрудник ведомства будет не «в погонах», а просто гражданским служащим. Это канцелярия, финансово-тыловые и информационно-аналитические службы, а также подразделения кадровых аппаратов. Кроме того, ряд Управлений будет упразднён, некоторые службы объединены. И что важно, начальников и командиров различного уровня станет гораздо меньше.

Руслан Мова, министр внутренних дел ПМР обратил внимание, что в хоже реформы: «Мы будем уделять пристальное внимание физической подготовке всего личного состава, начиная от руководителя и заканчивая постовыми милиционерами».

Аналогичная ситуация складывается и в МВД Молдовы. Так, например, Александр Жиздан, министр внутренних дел Молдовы: «Вне зависимости от возраста и веса, все наши руководители придут и сдадут четыре зачёта».

Испытания молдавских полицейских ждут в мае. А аттестационные комиссии при МВД Приднестровья уже завершают свою работу.

С 1 марта сотрудники, успешно прошедшие все этапы контрольно-проверочных испытаний, будут утверждены в должностях.







Бендерские милиционеры самые умные!

Традиционными соревнованиями по шахматам завершился зимний этап Спартакиады Министерства внутренних дел. Турнир был приурочен ко Дню защитника Отечества.

В этот раз в шахматных баталиях в г. Бендеры приняли участие 16 команд. Партии получились интересными и захватывающими, практически во всех из них сошлись равные соперники, и выигрыш давался победителю с большим трудом. Состязания проводились по правилам Международной шахматной федерации ФИДЕ. На игру отводилось 15 минут. За это время участники стремились поставить шах и мат сопернику, не теряя на обдумывание хода драгоценные секунды. За каждой игрой с интересом наблюдали болельщики и судьи, оживленно обсуждая удачные ходы и возможные комбинации.

По итогам шахматных поединков I место заняла команда УВД г. Бендеры. На второй строке турнирной таблицы расположился Каменский РОВД. Замкнула тройку лидеров команда Дубоссарского РОВД.









В поисках решения

С очередным визитом в МВД прибыли представители Центра по исследованиям в области европейской безопасности (CESS) Эрик Спортел, Кристофер Ламонт и Миечислав Бодужински. В декабре прошлого года во время встречи с Русланом Мовой они выказали желание помочь в разработке действенного механизма переходного правосудия, в рамках которого впоследствии станет возможным рассмотрение спорных уголовных дел между Молдовой и Приднестровьем. На этот раз вопрос был вынесен на обсуждение более широкого круга. В диалог включились представители Министерства юстиции Владислав Жук и Виталий Ищенко, заместитель председателя Следственного комитета Василий Ковач, а также Уполномоченный по правам человека Вячеслав Косинский. Встречу провёл первый заместитель министра внутренних дел Сергей Левинский. Присутствующие обсудили главные проблемы, препятствующие переговорному процессу, а также обменялись мнениями о возможных путях прекращения уголовного преследования приднестровцев.

«Для нас очень важно понять, как инструменты переходного правосудия могут помочь в решении существующих проблем. Для этого необходимо наиболее детально разобраться в этом вопросе. Уже после можно будет говорить о возможных механизмах, которые могут способствовать достижению прогресса. В работе мы используем примеры различных регионов мира. Но стандартных ситуаций не существует. Вот почему дискуссии так важны для нас. Мы достигли понимания в тех вопросах, которые представляли для нас интерес, получили необходимую информацию. Политический окрас в уголовных делах, возбуждённых в Молдове в отношении приднестровцев возникает постоянно. Но для того чтобы представить возможные пути решения проблемы в общем, мы для начала попытаемся найти механизмы решения более конкретных случаев, не имеющих явной политической составляющей, т.к. это абсолютно не в нашей компетенции, не в наших возможностях», - подчеркнул старший руководитель программы CESS Эрик Спортел.

Следующую встречу присутствующие условились провести уже в более широком формате. В ней примут участие те, кто в большей степени заинтересован в урегулировании данного процесса.







Разбущевался - стрельба в Тирасполе

Выпивка, стрельба, три повреждённых автомобиля, погоня, задержание и место в изоляторе временного содержания – таковы результаты ночного криминального ЧП в столице. Сообщение о стрельбе возле магазина «Шериф» на ул. К. Либкнехта поступило в дежурную часть около 23:00. Взволнованные очевидцы рассказывали, что «с Западного в сторону Бородинки» движется иномарка, водитель которой вооружён.

Человек за рулём произвёл несколько выстрелов в витрину магазина, а также повредил три автомашины, припаркованные возле Центра досуга молодёжи «Юбилейный». Госавтоинспекторы остановили Opel и задержали мужчину в ходе преследования. Агрессивным хулиганом с пневматическим пистолетом «Gletcher» оказался 47-летний ранее вполне законопослушный житель столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Был доставлен для разбирательства в УВД г. Тирасполь.







Драка в Бендерах

Инцидент произошёл в доме на ул. Котовского около десяти утра, когда один из жильцов сделал замечание двум мужчинам. Расположившись на подоконнике, они пили водку.

Словесная перебранка с использованием нецензурных оборотов речи вскоре перешла в драку. Один из собутыльников ударил 48-летнего мужчину в левый глаз. Второй, разбив стеклянную бутылку, принялся угрожать пострадавшему убийством.

