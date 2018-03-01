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В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта


В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
В последние дни перед выборами президента России кандидаты ведут борьбу прежде всего за избирателей, которые еще не сделали свой выбор или могут его изменить. Андрей Шитов — о том, кто в этой борьбе может преуспеть.
"А что, — выразительная пауза, — Титов?" Вы не задумывались, кому адресована эта короткая реклама, в чем расчет ее заказчика Бориса Титова, одного из восьми кандидатов в президенты России?
По-моему, это достаточно очевидно. Ставка сделана на тех избирателей, который могут вспомнить о кандидатуре Титова, что называется, по остаточному принципу — перебрав и отклонив по тем или иным причинам остальных участников гонки. Даже если этот вариант изначально не казался им самым привлекательным.

В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта

Меньшее из зол
Почему ролик сделан именно так? Потому что по этому самому принципу обычно и ведется борьба за избирателей, не определившихся в своем выборе. Причем не только у нас. В Америке, например, такие "неопределившиеся" традиционно считаются ключевой частью электората, а их голоса ценятся на вес золота.
До прошлого лета я свыше двух десятилетий проработал в Вашингтоне и с достаточно близкого расстояния наблюдал тамошнюю политическую жизнь, в том числе и в предвыборных контекстах. И могу вам сказать, что норма этой жизни — выбор отнюдь не между хорошим и лучшим, а между плохим, но более-менее терпимым и абсолютно неприемлемым
Самый наглядный пример — недавняя схватка между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Когда все поголовно были убеждены, что исход гонки, по сути, предрешен в пользу заведомого фаворита. А она оказалась худшим из двух зол, во всяком случае для доброй половины своих соотечественников, проголосовавших против нее и в ее лице — против всего традиционного вашингтонского истеблишмента.

"Казус Клинтон"?
Кстати, единственная женщина среди участников нашего забега, Ксения Собчак, недавно говорила у нас в ТАСС на пресс-конференции, что надеется повторить "казус Трампа". Имелось в виду получение на избирательных участках в день выборов голосов тех людей, которые ранее, в том числе в ходе опросов, стеснялись выражать поддержку данному кандидату.
А я подумал, что ей может грозить скорее "казус Клинтон", у которой действительно всенародная узнаваемость обернулась не тайными симпатиями, а явным отторжением. Как бы Собчак ни была действительно привлекательна своим молодым задором и что бы ни говорила о своем статусе "Белоснежки"…
А голосование против Клинтон было ведь помимо всего прочего еще и выражением протеста против виртуального "третьего срока" Барака Обамы, чье дело она рассчитывала продолжать в Белом доме. Темнокожего президента, который умел произносить зажигательные речи, но не любил и чурался черновой политической работы. И при котором в результате в стране обострились многие социально-экономические проблемы, в том числе, как это ни парадоксально, даже в межрасовых отношениях.

Роль лидера
Сильно удивило меня и выступление кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского на недавней встрече с его юными сторонниками в Москве. Опытный и умный немолодой человек утверждал, что задача лидера — рисовать картины светлого будущего страны. "Работа президента — это работа со стратегией", — сказал он. И уточнил, что стратегия не сводится к цифрам и показателям: "Это работа, которая говорит о том, куда идти, какое будущее, что будет и как туда попасть".
По-моему, это совершенно неверно. Реальную признательность и поддержку получают лидеры, способные не на словах, а на деле добиваться улучшения жизни людей, пусть даже самого небольшого и постепенного. Не просто указывать, но и прокладывать понятные пути к этой цели. А рисовать заманчивые, но по большей части недостижимые картины — это удел политиков наподобие того же Обамы или нашего Михаила Горбачева. Которым, кажется, представлялось, будто стоит им чего-то пожелать в очередной речи, как все сразу и исполнится, словно по щучьему велению.

Без кухарок
Вообще один из главных выводов из всего моего профессионального и жизненного опыта сводится к тому, что государственное управление — материя очень тонкая, в известном смысле слова загадочная.
Ну кто возьмется объяснить, почему профессиональный юрист с гарвардским дипломом Обама или въедливый инженер Джимми Картер при всех своих добрых намерениях лавров себе не снискали, а образцом успешного, чуть ли не великого президента в новейшей истории США стал бывший заурядный голливудский актер Рональд Рейган, въехавший в Белый дом в возрасте 69 лет и не перетруждавший себя работой?
Но зато умевший налаживать отношения с руководством Конгресса, а главное — чутко улавливавший и отражавший настроения своих избирателей.
Кто-то может увидеть в этом подтверждение ленинской фразы о кухарке, управляющей государством. Но Ленин так не говорил, скорее наоборот. Он писал: "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством". И требовал лишь немедленно начать "обучение" сознательных трудящихся делу государственного управления.
Я же лишь напоминаю, что дело это очень сложное, трудоемкое и неблагодарное. Требующее от человека целой гаммы особых качеств — как врожденных талантов, так и приобретенных знаний, умений и опыта. А на мой личный взгляд — еще и удачи, "везучести". Хотя у нас и говорят, что "везет тому, кто везет".

Разительный контраст
Сужу я при этом по результатам. Я начинал работать в Вашингтоне в 1997 году с похода на вторую инаугурацию Билла Клинтона. Помню, как в свое время тот снисходительно похлопывал по плечу Бориса Ельцина и иной раз прыскал в кулак за его спиной, как и вообще сверху вниз посматривали тогда на россиян не только в Белом доме или Минфине США, но и в МВФ.
А покинул я недавно американскую столицу под хор стенаний о том, что Россия чуть ли не подарила Трампу президентское кресло, что ей плевать на экономические и политические санкции Запада и что она фактически управляет ходом событий на Украине, в Сирии и в других местах. Допустим, политики и пресса в США отчасти нарочно пугают себя и других всевозможными "российскими угрозами", но контраст все же разительный.

Dura lex…
Тонкая грань выбора между терпимым и неприемлемым существует не только в теории, в моих "рассуждизмах", как я их называю, но и в политической практике. Самое традиционное и привычное ее практическое воплощение — закон, который, собственно, для того и создан, чтобы устанавливать пределы допустимого. "Власть закона" — едва ли не самая расхожая фраза для американского агитпропа, использующего ее и для прославления собственной страны, и для предъявления претензий другим.

США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Чтобы обеспечивать легитимность власти, выборы сами должны быть легитимными. Но тут есть один нюанс, о котором нередко забывают. Внутри страны легитимность — вопрос юридический, сводящийся к соблюдению законов. И нет сомнений, что на скорых выборах в России все законы будут скрупулезно соблюдены.
Но вот вовне легитимность — вопрос политический. Зависящий в основном от собственных интересов и предпочтений оценщика. А к России сейчас отношение заведомо предвзятое. Признают ли США и их западные партнеры легитимность нашего всенародного волеизъявления, покажет скорое будущее. Но уже сейчас ясно: сделают все, чтобы поставить ее под сомнение.
Вместе с тем столь же понятно, что в данном конкретном случае нам можно и нужно действовать без особой оглядки на чужие мнения. Это уже тот крайний принцип национального самоопределения, суверенитета, права выбирать собственный путь и судьбу, которым не может поступаться — во всяком случае, без тяжелейших издержек — никакой народ. Что, кстати, отчетливо видно на примере сегодняшней Украины.

Сквозь игольное ушко
Бывает, конечно, что и законные вещи многим могут казаться неприемлемыми. Известным примером может служить пресловутая кремлевская "рокировка", вызвавшая в свое время бурю сомнений и перетолков и в России, и за ее пределами.
Но, опять-таки, и "сквозь игольное ушко" законности политики при необходимости проходят не только у нас. Клинтон в свое время избежал импичмента и сохранил президентство, сказав о себе и стажерке Белого дома Монике Левински: "Между нами ничего нет". По-английски это звучало так: There is nothing going on between us.
Когда президента пытались уличить в лжесвидетельстве, он стал доказывать, что на момент произнесения этих слов адюльтера действительно не было. То есть, по его словам, все упиралось "в значение слова is", то есть глагола-связки, который в русском переводе вообще отсутствует и чисто грамматически означает, что действие происходит в настоящем времени, "сейчас".
И если уж вспоминать о Клинтоне, то он в свое время предлагал изменить конституционную норму, ограничивающую продолжительность пребывания у власти президента США двумя четырехлетними сроками
Хотел, чтобы главе государства запрещалось лишь работать "три срока подряд", кстати, ровно так же, как в России. Идея развития не получила, но отставной лидер все же попытался вернуться в Белый дом — в качестве "первого джентльмена" при жене-президенте.
Возвращаясь на родную почву, могу напомнить, что сейчас у нас кандидат от КПРФ аграрий-капиталист Павел Грудинин опять же ссылками на соблюдение закона отбивается от критики по поводу своего бизнеса и имущественных деклараций. И юридически он прав, если действительно то, что он делал или делает, законом не запрещено. И ничто не мешает его сторонникам-коммунистам за него голосовать, даже если, как выражаются американцы, делать это им придется, "зажав нос".

Разница между Собчак и американцами
Утверждение власти закона — один из центральных (и весьма привлекательных) лозунгов и той же Собчак. Но политически и она порой "ходит по краю". Вот, например, съездила прямо перед выборами в Вашингтон, что вольно или невольно выглядело как своего рода "смотрины".
У любого американского кандидата на высший государственный пост такое же турне в Москву было бы сейчас воспринято как измена родине и политическое самоубийство. Я ее спрашивал, в чем разница, но, по сути, она мне этого так и не объяснила. Сказала, что политикам в России и США "пора перестать меряться "эгами" и что она лично готова "сделать первый шаг" к нормализации отношений, поскольку считает это проявлением "силы, а не слабости". Правда, при условии, что американцы "примут эту протянутую руку и не плюнут в нее, а протянут свою".
Реальна ли сейчас такая надежда, сказать сложно. Я лично в этом сильно сомневаюсь.

Главный кандидат
Напоследок — о главном. Во всяком случае, о главном и безоговорочном фаворите на наших выборах. Действующий президент пока, по сути, стоит над схваткой и личного участия в кампании почти не принимает, предоставляя вести ее от своего имени доверенным лицам. Естественно, это вызывает вопросы, в том числе и достаточно острые. Собчак, проявляя последовательность и смелость, сначала пыталась через суд оспорить регистрацию Владимира Путина кандидатом, позже вызывала его лично принять участие в дебатах.

Есть ли в России антиамериканизм и должен ли Путин его пресекать
Почему он решил в них не участвовать, я не знаю. Но легко могу догадываться о логике такого подхода, исходя из опыта бесчисленного множества американских дебатов, которые мне доводилось видеть и освещать. Прежде всего дело в том, что фавориту всегда политически невыгодно выходить на такие словесные схватки, поскольку он как бы делится собственной популярностью с аутсайдерами.
Кроме того, в конкретной нынешней ситуации Путин — единственный кандидат, обладающий реальным многолетним опытом работы на высшем государственном посту. В этом его колоссальное преимущество, но это же и делает его уязвимым для критики. К нему, грубо говоря, легко прицепиться.
О соперниках же его приходится судить лишь по предвыборным лозунгам и программам. По сути дела, с ними и спорить-то пока можно лишь об их намерениях и обещаниях, то есть о словах. Слушать их бывает просто скучно; возможно, поэтому некоторые из них и стараются привлекать к себе внимание скандальными выходками.
В Америке ничего подобного тому, что произошло в ходе первого раунда дебатов в программе Владимира Соловьева, мне наблюдать не доводилось. Но в принципе проблема переливания из пустого в порожнее существует и там. В частности, из-за нее губернаторы штатов считались там до недавних пор более убедительными кандидатами в президенты, чем, например, сенаторы.

Демарш Познера
В отсутствие прямых споров с Путиным зарубежные СМИ организуют споры о нем самом и его политике. Но и это получается не всегда. Так, на днях наш известный тележурналист Владимир Познер ушел из эфира телеканала "Аль-Джазира", где его посадили дискутировать с записными российскими оппозиционерами. Хотя, по его словам, предварительно обещали, что как раз споров не будет.
Объясняя свой поступок, Познер, в частности, сказал: "Люди в России на самом деле ходят на выборы и голосуют. По тем или иным причинам у Путина очень высокий процент поддержки. И не потому, что люди дураки". Он призвал "смотреть на вещи, как они есть", а не как прессе хотелось бы их изобразить, чтобы что-то внушить аудитории.

Кто нетерпимее?
У меня этот эпизод вызвал довольно забавные воспоминания. В свое время мне частенько приходилось общаться с американцами, которые негодовали и недоумевали, как можно было избрать, скажем, Буша-младшего или Трампа. А я их убеждал, что и того и другого реально выбрал народ. И — прямо как у Познера — совсем не по недомыслию.
С улыбкой я об этом вспоминаю потому, что, получается, агитировал американцев за их собственную демократию. И между прочим, убедился, что консервативно настроенные мои знакомые были сговорчивее и терпимее либералов.

Не исключено, конечно, что мне это просто показалось.
Я давно считаю, что либералам в целом труднее идти на компромисс, потому что им кажется, будто на их стороне разум и научное знание. И они верят в этот свой разум с таким же фанатизмом, как самые упертые сектанты — в свои заморочки
Кстати, примерно так же в свое время СССР провозглашал неизбежность "всемирно-исторической победы" социализма, а теперь США убеждены, что находятся "на правильной стороне истории".
Но мои личные ощущения подтверждаются и данными американских социологов. Перед выборами 2016 года в США вашингтонский исследовательский центр имени Пью провел опрос, показавший, что либеральные приверженцы Клинтон намного нетерпимее относились к сторонникам Трампа — в большинстве своем белым, набожным и не имеющим университетских дипломов, чем те к ним самим.

Кто в итоге выиграл в Америке, известно. По-моему, это хороший довод в пользу того, чтобы и нам всем идти на выборы и голосовать. А там посмотрим.

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  • Вчера, 08:01
  • DTV
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