Dnestr.TV

 
0

Так сколько кошек или собак можно провести через границу Приднестровья без разрешительных документов?

Так сколько кошек или собак можно провести через границу Приднестровья без разрешительных документов?

Как явствует из Приказа ГТК ПМР от 09 февраля 2018 года № 22/81, в целях недопущения ввоза на таможенную территорию и перемещения (перевозки) опасных для здоровья человека и животных подконтрольных товаров, также упрощения процедуры пропуска и таможенного оформления грузов (товаров) и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, подлежащих государственному ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю.
В частности, часть первая пункта 5 Приложения №1 к Приказу изложена в следующей редакции: «5.Физическим лицам разрешается перемещение без предоставления разрешительных документов подконтрольных товаров, предназначенных для личного пользования, а также непродуктивных животных (например: котов, собак, морских свинок и пр.) в количестве не более 5 голов (самка с приплодом до четырех месячного возраста считается как одна голова). Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, к товарам для личного пользования осуществляется таможенными органами исходя из условий, установленных пунктом 3 статьи 132-2 Таможенного кодекса ПМР».

  • Вчера, 03:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Охранник Порошенко покончил с собо ...
  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
  • Что там на Тираспольском стеклотарном?
  • Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый ры ...

    • Moldova+

  • «Ученики с последней парты»
  • Чемпион в борьбе с собой
  • Бумеранг насилия
  • Один удар от мужа, другой — от общества
  • Онкология. В борьбе со страшной болезнью
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Охранник Порошенко покончил с собо ...
  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
  • Что там на Тираспольском стеклотарном?
  • Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый ры ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна