Как явствует из Приказа ГТК ПМР от 09 февраля 2018 года № 22/81, в целях недопущения ввоза на таможенную территорию и перемещения (перевозки) опасных для здоровья человека и животных подконтрольных товаров, также упрощения процедуры пропуска и таможенного оформления грузов (товаров) и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, подлежащих государственному ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю. В частности, часть первая пункта 5 Приложения №1 к Приказу изложена в следующей редакции: «5.Физическим лицам разрешается перемещение без предоставления разрешительных документов подконтрольных товаров, предназначенных для личного пользования, а также непродуктивных животных (например: котов, собак, морских свинок и пр.) в количестве не более 5 голов (самка с приплодом до четырех месячного возраста считается как одна голова). Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, к товарам для личного пользования осуществляется таможенными органами исходя из условий, установленных пунктом 3 статьи 132-2 Таможенного кодекса ПМР».