Не прекращаются споры в интернет-сообществе о пользе или вреде для Приднестровья такого явления, как холдинг "Шериф". Сторонники монополии говорят о десятках открытых предприятий и тысячах созданных рабочих мест, об грандиозном одноименном спортивном комплексе и культурных мероприятиях, поддержанных или организованных фирмой. Противники твердят, что искусственно созданная Игорем Смирновым, монополия уничтожила равные возможности для развития предпринимательства в Приднестровье, подмяла под себя не только экономическую, но и политическую жизнь в республике, нанеся серьезный ущерб имиджу, и, не стесняясь, заявляют, что ПМР - это республика "Шериф". В одном из молдавских СМИ даже вышла статья с красноречивым называнием: "Отец, сын и их дух - Шериф".
Во времена президента Евгения Шевчука была предпринята попытка поставить деятельность "Шерифа" в равные условия со всеми. Статус "специмпортера отменили. Официально было заявлено:
"Как отмечается в расследовании ГТК ПМР, результаты появились уже через год: возросло на 25% количество агентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Одним из ударов для фирмы «Шериф» стала отмена статуса специмпортёра, что сказалось на снижении объёмов импорта. К 2015 году падение составило 25% по сравнению с 2008-2011 годами. Одновременно платежи в бюджет выросли в 7,5 раз и достигли небывалого уровня. За 4 года, с 2012 по 2015 годы, – 126,3 млн долларов"...
...Специмпортёр, пользуясь своим особым статусом, ввёз за 6 лет в республику товаров почти на 1,7 млрд долларов США. С потерей статуса специмпортёра ввоз товаров был сокращён в среднем в 1,5 раза. Однако таможенные платежи выросли в 7,5 раз. Таким образом, как отмечают в ведомстве, общей суммы, которая не поступила в бюджет от ООО «Шериф» с 2006 по 2011 годы хватило бы обеспечить зарплаты по республиканскому бюджету на 10 лет.
Естественно, что этот бизнес не мог мириться с колоссальными потерями, поэтому на карту было поставлено все: его представители, прямые или афилированные, выигрывают выборы в Верховный Совет и президентские выборы. Статус "специмпортера" тут же был возвращен. Монополия стала полной и в политической жизни.
Напомним, что сказал президент ПМР Вадим Красносельский, отвечая на вопрос корреспондента ИА "Регнум": "Мне довелось слышать «второе название» Приднестровья — «Республика ШЕРИФ». Не могли бы Вы оценить значение этой корпорации в экономике региона и возможности ведения в ПМР самостоятельного малого и среднего бизнеса?": "...Знаете, я не сторонник выделения кого-то. Ведь каждый трудится по силам, исходя из собственного умения, опыта, профессионализма. Вот, кстати, у меня под рукой последняя информация по крупнейшим налогоплательщикам в госбюджет ПМР. Открывает этот список ООО «Шериф»". (https://regnum.ru/news/polit/2361915.html)
С другой стороны, Владимир Любкин разместил в социальной сети Фэйсбук (https://www.facebook.com/groups/281970922316459/permalink/347108929135991/) информацию о ряде распоряжений в бытность правления президента ПМР Игоря Смирнова. Что они принесли, и кто от них выиграл? Вот, что он, в частности, сообщает:
"О статусе специмпортера, и что он кому принес... Перед нами – копии шести распоряжений о предоставлении налоговых льгот ООО «Шериф», с 2006 по 2011 год включительно, подписанные председателем Государственного таможенного комитета ПМР Владимиром Смирновым во исполнение распоряжений президента ПМР Игоря Смирнова – то есть его родного папы. Нарочно не придумаешь. В народе такого типа документы называются «вездеходами»: они дают право их обладателям проходить куда угодно и делать все, что заблагорассудится.
РАСПОРЯЖЕНИЕ №1 ОТ 03.01.2006 Этими распоряжениями, «в соответствии со статусом «специмпортера», определенным для ООО «Шериф», всем остальным хозяйствующим субъектам просто-напросто запрещен ввоз табачных изделий и этилового спирта. Это раз. Далее «специмпортер», объявленный абсолютным монополистом, ПОЛНОСТЬЮ освобождается от оплаты акцизного сбора, таможенных сборов и прочих налогов при ввозе товаров указанных групп, а также: – стройматериалов; – товаров народного потребления, включая продукты; – пива и алкогольной продукции; – автотранспортных средств, запчастей и оборудования; – лома черных и цветных металлов; – ну и «других товаров» – ..... На сигареты и спирт минимальный налог все-таки остается, но в размере, что называется, «для приличия». Так, за короб (500 пачек) сигарет, ввезенных, скажем, с территории Украины, где многие западные табачные компании давно наладили лицензионное производство известных марок, «Шериф» должен заплатить государству всего 2 доллара налогов. 0,004 доллара за пачку. 28 российских копеек по нынешнему зверскому курсу. При этом ставка никак не зависит от стоимости товара: ввози хоть Marlboro, хоть «Дукат»,– 28 копеек! Неудивительно, что казна Приднестровья не лопнула от таких щедрых вливаний…
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ №1389 ОТ 22.12.2010 Но и это еще не все. Высочайшим распоряжением холдинг «Шериф» полностью освобожден от обязанности сертифицировать при ввозе какие-либо товары, кроме продовольственных, наделен эксклюзивным правом торговли на территории республики за наличную иностранную валюту и при этом – внимание! – освобожден также от обязанности продавать эту наличную валюту, что под страхом тюрьмы должны делать все остальные предприниматели ПМР. Получается, руководящий Приднестровьем клан не только создал для себя идеальные условия ведения бизнеса, но и построил надежную «стиральную машину», позволяющую оперативно переводить нажитые средства в свободно конвертируемой валюте на зарубежные счета. Распоряжения Смирнова-старшего и его отпрыска из ГТК открыли перед «Шерифом» безграничные, беспрецедентные в буквальном смысле этого слова горизонты. В 2010–2011 годах в СМИ не раз фигурировали занимательные данные по приднестровскому экспортно-импортному трафику. Выяснилось, например, что мяса птицы, судя по ввозимым объемам, каждый житель ПМР потребляет примерно в 20 раз больше среднемировой нормы – килограммов эдак восемь курятины в день на каждого. А уж курят-то!.. 500 тыс. жителей Приднестровья, если верить статистике импорта, выкуривали в иные годы столько же сигарет, сколько все взрослое население России. Что это на самом деле значит, понятно каждому думающему человеку. Тонны алкоголя, табака, продовольствия, ввозимого «Шерифом» беспошлинно из дальнего зарубежья в Приднестровье, дальше по льготным тарифам «растаможки» веером разлетались по всем странам СНГ или вовсе с помощью теневых схем возвращались в Европу – через близкую Румынию.
РАСПОРЯЖЕНИЕ №1 ОТ 26.12.2007 ...А вот сухие цифры результатов деятельности приднестровского клана для самой непризнанной республики и ее жителей. С 2006 по 2011 год в бюджет ПМР компании холдинга «Шериф», исходя из объемов импортированной продукции, должны были перечислить 928,5 млн долларов акцизов и налогов. Это – если бы они работали как все, в соответствии с базовым налоговым и таможенным законодательством республики. Однако для «Шерифа» совокупный таможенный платеж составил всего 7 млн долларов США. То есть получается, что казна не досчиталась суммы в 921,5 млн долларов, и это только по импорту. Если прибавить сюда многочисленные льготы, которыми пользуются производства «Шерифа» на территории ПМР, футбольный клуб, прочие компании, сумма недополученных государством налогов легко перевалит за миллиард долларов. На минуточку – эта цифра сопоставима с официально заявленными объемами прямой финансовой помощи России Приднестровью как раз за этот период времени....
На фоне этих простых расчетов говорить о каких-то других аспектах приднестровской экономики – вроде тотального отсутствия конкуренции и мало-мальских условий роста – даже не хочется".
Время показало, что главный союзник Приднестровья - Россия, имеется ввиду ее руководство, неодобрительно отнеслась к подобным трансформациям в регионе. Финансовая помощь, кроме поддержки пенсионеров, перестала поступать, большинство проектов, о которых говорилось ранее, не получают движения. Все чаще эксперты стали говорить о "нерукопожатости" лидеров ПМР.
Сегодня власть в Приднестровской Молдавской республике отождествляют с фирмой. К чему это приведет? Какое место должны подобные бизнес-корпорации занимать в государстве? Не будут ли торговать политическими принципами те, кто захотят сохранить свои бизнес-позиции? Много еще вопросов ставит жизнь. В современных государствах подобное не допускается, а значит, трансформаций избежать не удастся. Поэтому, чем раньше в Приднестровье найдут на них ответы, тем будет лучше.