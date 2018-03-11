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14 общественных организаций Бендер возмутились: "Что же это было 23 февраля - праздник или "похороны" нашей истории..."?


14 общественных организаций Бендер возмутились: "Что же это было 23 февраля - праздник или "похороны" нашей истории..."?

Общественники не ищут врагов и предателей, но хотят знать четкую линию поведения власти

Представители 14 общественных организаций города Бендеры передали главе государственной администрации города Бендеры Роману Иванченко обращение, в котором, в частности, говорится:
"Проведенные мероприятия, посвященные 100-летию Красной (Советской армии), являющейся на постсоветском пространстве военным праздником под названием "День защитника Отечества", показали... высокий уровень праздничной программы, показанной 19 февраля в ДК им. П.Ткаченко".
Однако подписанты считают:
"К сожалению, День защитника Отечества стал противоположностью концерту. Это выразилось в отсутствии наглядной агитации в целом по городу, в ДК им. П.Ткаченко, в месте возложения цветов.
Это всенародный праздник, юбилейный - и на нем отсутствуют плакаты, шиты, растяжки и т.д...
Государственных флагов ПМР, города, РФ не видно и возникает вопрос, что это было - 23 февраля - праздник или "похороны" нашей истории, сыро и буднично.
А возможно пошла в действие команда бывшего жителя нашего славного города, а ныне действующего президента Украины - П.А. Порошенко - который запретил отмечать 23 февраля и выступил с предложением о запрете флага ПРФ во всем мире? и мы стали пионерами?"

Общественники задают главе города вопрос: Кого мы готовим и куда идем?
Затем предлагают: "Пора, извините, власти подумать и принять окончательное и бесповоротное, зафиксированное в документах решение - с народом Вы или против народа?".

В своем обращении они предлагают принять ряд документов, регламентирующих деятельность госадминистрации по мероприятиям по праздничным датам, создать комиссию по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, и т.д.

Данное обращение не подписали председатели городских организаций Совета ветеранов Ю.Ильяшенко и Союза защитников А.Булда. Сроеди подписантов не наблюдается ни председателя кооординационного совета профсоюзов города Бендеры Лидии Богачевой, ни члена ОП ПМР, председателя Общественного Совета Бендер Иосифа Гереса.

О реакции мэра города пока не сообщается.
14 общественных организаций Бендер возмутились: "Что же это было 23 февраля - праздник или "похороны" нашей истории..."?

14 общественных организаций Бендер возмутились: "Что же это было 23 февраля - праздник или "похороны" нашей истории..."?


  • Сегодня, 13:54
  • DTV
  • Просмотров: 565
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