Краевед и общественник Александр Стукало пишет:

"Моя версия! Мне не дает покоя случай часто мелькавший в журналах боевых действий различных Советских дивизий окружавших Бендеры в 1944 году. Они все воспроизводят события следующего характера «…противник вывесил на стенах крепостных башен флаги различных цветов, после чего стали раздаваться взрывы огромной силы и мощности». Что взрывал немец в Бендерах в далеком 1944 году? Этот вопрос меня мучил постоянно и еще Леша Русанов требовал ответа))) Кстати именно Леша и пояснил наличие флагов как необходимая процедура при проведении целенаправленных подрывных работ. Я, опросил массу народа могущих иметь представления о тех событиях, но тщетно. Перелопатил документацию отражающую внешний облик города после освобождения, но не нашел следов разрушений от взрывов такой мощности. Казалось, что ответа не будет, пока не нашел информацию, которая дала мне повод к версии. А, именно, как я предполагаю немец готовясь к обороне на правом берегу решил создать сеть подземных бункеров для хранения боеприпасов. Они располагались в первой линии обороны и размещены были вблизи железнодорожного полотна Бендеры-Кишинев, что способствовало быстрейшей разгрузки. Глубина бункеров достигала трех метров. С началом Ясско-Кишиневской операции немец решил запасы уничтожить, что и сделал заложив в бункеры мины и подорвав их. Взрывы были большой мощности и следов не оставили, за исключением огромных котлованов на месте бункеров, которые были после войны закопаны. Сколько было бункеров и все ли уничтожены не знаю. Т.к в 1968 году при рытье котлована в селе Варница один такой бункер был обнаружен. Оттуда вывезено более 1500 тысяч снарядов. При этом бункер был заминирован, но мина не приведена в боевое положение. Скорее всего этот бункер попал в зону наступления Советских войск и сохранился. Вот такая моя версия, приглашаю к обсуждению".