Тихо и незаметно прошел день Народного ополчения в Приднестровье. Нет, кое-где, возложили цветы к памятникам погибшим во время военной фазы молдо-приднестровского конфликта, да на этом все и закончилось. На сайтах городов и районов в программах подобные мероприятия не были замечены, президентский сайт, публикующий информацию обо всех мероприятиях и движениях с участием Вадима Красносельского, также отмолчался. Официальные новостные СМИ, за редким исключением, затронули эту тему вскользь или обошли стороной... В прошлом году мероприятий было побольше и это понятно: то был юбилейный год - 25 лет со времени создания. Проводились совещания, собрания с ветеранами, делались заявления. Сегодня все иначе... Добавим к этому событие в селе Глином. Здесь недавно был похоронен председатель Союза защитников Приднестровья г.Григориополь и района "Центр" Николай Манжаров. Как пишут пользователи одной из социальных сетей, особого внимания властей это не вызвало.
Так что это за народное ополчение, о котором я сейчас рассказываю? На добровольцах всю жизнь стояла земля русская. Кто не знает ополченцев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, осовободивших от поляков Россию? В современном российском государстве 4 ноября - день Народного единства - это фактически празднование их подвига. - Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру, - заявил Патриарх Алексий.
Приднестровское народное ополчение было создано 17 марта 1992 года Указом президента ПМР. Эти действия были предприняты в ответ на "...боевые действия со стороны Республики Молдова, отмеченные в последние несколько дней, а также предъявленное ею сорокавосьмичасовой ультиматум о разоружении гвардии Приднестровья... повсеместно на территории Приднестровской Молдавской Республики стало формироваться Народное ополчение по защите суверенитета и целостности республики".
Согласно нынешней редакции закона: "Народное ополчение является добровольным воинским формированием, создаваемым для участия в составе Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики в вооруженной защите государства".
Именно тысячи народных ополченцев составили костяк тех, кто отразил первые агрессивные действия Кишинева, первыми шли под пули и отразили агрессию. Бендерчане прекрасно знают, что было в то время в городе и как формировалось народное движение - иначе это никак не назовешь, по защите Бендер. Здесь, как и в Слободзее, возложили цветы павшим за свободу. Правда, многим присутствующим на мероприятии резануло по ушам, когда в качестве и.о. начальника штаба народного ополчения представили молодую женщину. Если даже она лейтенант, то ничего кроме удивления и непонимания не вызывает.
В прошлом году отмечали 25-летие создание Народного ополчения. С опозданием ветеранам вручали юбилейную медаль. Оказывается, не успели подготовить вовремя. И кто награждал добровольцев юбилейной медалью? Президент, который своим указом создавал эту структуру? Нет - министр обороны! Дошло до того, что некоторым награжденным предлагали придти и забрать медаль.
Что-то меняется в этом мире, полагают некоторые из тех, кто раньше с оружием в руках защищал Приднестровье. Президент ПМР 16 марта едет в Рыбницу и встречается, нет, не с ветеранами-ополченцами, а с представителями румынских школ, функционирующих на территории ПМР. Правда до этого он успел пообщаться с рыбничанами в зале ДК, но как-то смотрится это все не очень презентабельно. В эти школы, если это так горит, можно было направить какого-то официального представителя правительства, или, на худой конец, представителей экспертных групп, занимавшихся этим вопросом со стороны Приднестровья. А 18 марта глава государства поздравляет работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Хотя, политика дело тонкое, настолько тонкое, что и не заметишь.
Может быть и неправы те, кто считают, что невнимательность властей к защитникам Приднестровья превратилась в систему, а бизнес и деньги меняют систему координат. Несомненно, мир меняется. Ведь время разбрасывать камни, а время - собирать. Только, чувствую я, что при этом что-то теряется. И очень значительное.