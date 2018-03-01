Как сообщает пресс-служба главы государства, НКО и НПО впервые получили возможность обсудить с первым лицом государства актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятельности. В конференц-зале Администрации Президента собрались более трех десятков представителей некоммерческого сектора приднестровской общественности. Открывая общение, Президент отметил, что некоммерческие организации работают в самых разных сферах жизнедеятельности республики – экологической, образовательной, здравоохранительной и многих других. Основной целью встречи Вадим Красносельский назвал поиск точек соприкосновения по наиболее спорным вопросам, связанным с деятельностью этих организаций. Актуальность тематики связана с тем, что Приднестровье идет по пути строительства гражданского общества, добавил Глава государства.
Собеседники начали общение с обсуждения новой редакции закона о некоммерческих организациях. Председатель Комитета Верховного Совета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Игорь Буга напомнил, что его принятию предшествовало широкое обсуждение, в том числе и с участием представителей НКО. «Главная цель нового правового акта – составить реестр НКО и понять, кто и чем занимается. Закон упростит работу данных организаций и снимет многие вопросы и трудности, с которыми они сегодня сталкиваются», – объяснил глава парламентского комитета. Он сообщил о создании консультативного совета, который займется правоприменительной практикой нового закона. Президент считает, что организовать работу данного совета необходимо в кратчайшие сроки.
Представители некоммерческого сектора одобрили идею создания консультативного совета и выразили надежду на то, что он станет реальным инструментом при решении проблем, с которыми сегодня сталкиваются НКО. В частности, сегодня работники НКО не имеют доступа в организации образования и здравоохранения и не могут реализовать полезные для республики проекты. Представители НКО рассказали Президенту о том, что готовы работать с учащимися в сфере гражданского образования, обучения прикладным навыкам, социализации ребят – воспитанников интернатов. Вадим Красносельский отметил, что не видит препятствий для такой деятельности НКО, назвав значимой их роль в процессе воспитания подрастающего поколения. «Среднее образование в нашей республике находится на хорошем уровне, и что-то кардинально менять или привносить какие-то особые новшества, наверное, не следует. Кроме того, обучение – непосредственная задача педагогов», – считает Президент. Он акцентировал внимание на том, что воспитательный процесс необходимо осуществлять в соответствии с традиционными ценностями приднестровского общества и государственной политикой в этой сфере.
Глава государства выразил уверенность, что организации некоммерческого сектора могут сыграть значимую роль в социализации детей, обучающихся в школах-интернатах. «Многие ребята не виноваты в том, что стали воспитанниками таких учреждений. Многие из них при своевременной поддержке и профессиональной помощи могут в дальнейшем вести нормальную жизнь. Для них, как ни для кого другого, важна социализация и общение», – отметил Вадим Красносельский. Представители НКО говорили с Президентом и о необходимости принятия по аналогии с законом о государственно-частном закона об общественно-государственном партнерстве, а также о более активном привлечении общественности к обсуждению наиболее значимых для республики вопросов. По словам участников встречи, они близко работают с людьми по самым разным вопросам, поэтому знают о многих проблемах не понаслышке и готовы поделиться своими идеями и опытом. Вадим Красносельский согласился с тем, что НКО должны принимать активное участие в жизни приднестровского общества. Мнение тех, кто работает в некоммерческом секторе, может быть полезно при принятии решений по наиболее значимым для республики вопросам. Он добавил, что государство со своей стороны должно создать максимально комфортные условия для работы НКО в рамках правового поля. Президент поблагодарил собеседников за интересный диалог и предложил придать таким встречам регулярный характер.
Один из участников встречи, Андрей Николаев (Родолюбец) пишет: "Гражданское Общество готово оказать значительное содействие в решении ряда социальных проблем Республики, которыми пренебрегать просто глупо. Пусть у нас разные взгляды на одни и те же процессы. Пусть мы расходимся в формулировках. Цель та одна – работать для процветания граждан Республики (версия Президента) и вытащить граждан Республики из глубокого кризиса (моя версия). Привожу конкретный пример такого расхождения. На мой субъективный взгляд, который сформировался из бесед с директорами сельских школ, прочтение международных отчетов Мирового банка и других организаций, мой личный опыт, приобретенный при посещении ряда европейских стран, Приднестровская система образования, ЗНАЧИТЕЛЬНО отстала от таких стран как Эстония, Швеция, Финляндия, да и не дотягивает до системы Беларуси и России. КОНЕЧНО, наши выпускники ничуть не уступают, а во много даже превосходят своих сверстников из других стран – это правда, но правда и в том, что система образования не готовит специалистов 21 века. В какой школе или даже вузе можно приобрести такие надпрофессиональные навыки как системное мышление; межотраслевые коммуникации; управление проектами; бережливое производство; программирование; клиентоориентированность; мультикультурность; работа с людьми; работа в условиях неопределенности; экологическое мышление и др? Да, научились «натаскивать» на ЕГЭ. Есть хорошие результаты. Но ведь ЕГЭ превратилось от средства к цели. А о навыках совсем позабыли. Думаю, что большинству специалистов будущего просто жизненно важны вышеперечисленные навыки. Может ли школа и даже ВУЗ «выпустить с конвеера» специалиста 21 века? Не уверен. Именно в этих и других областях может пригодиться потенциал общественных организаций, которые смогут в рамках дополнительного, неформального образования научить наших детей. Социализировать их, подготовить к реальным испытаниям, которые их ждут за стенами школы и ВУЗа. У Вадима Николаевича иная точка зрения по вопросу образования, которую Президент озвучил на сегодняшней встрече. Из статьи на сайте Президента - «Среднее образование в нашей республике находится на хорошем уровне, и что-то кардинально менять или привносить какие-то особые новшества, наверное, не следует. Кроме того, обучение – непосредственная задача педагогов», – считает Президент. Он акцентировал внимание на том, что воспитательный процесс необходимо осуществлять в соответствии с традиционными ценностями приднестровского общества и государственной политикой в этой сфере». (конец цитаты) Мне кажется, что этот вопрос нужно еще много раз обсуждать, дабы его решение не было исключительно в руках представителей МинПроса, УНО и РУНО, а учитывало еще мнения 1)Директоров школ; 2) Преподавателей; 3) Родителей; 4)Самих собственно детей; Думаю, привносить изменения в систему образования или оставить все как есть, лучше всего решать сообща. Если «Консультативный совет», который обещал создать Президент действительно заработает, и в этом Органе будут учитывать мнения «сидящих на нижней жердочке», например НПО организации, родителей и детей, кто знает, может быть на этой площадке и родиться оптимальный выход, который устроил бы и консерваторов и представителей более либеральных взглядов. Поживем – увидим! А пока, спасибо за встречу и за надежду!"