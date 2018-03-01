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Что мы знаем о туберкулёзе?

Что мы знаем о туберкулёзе?



В Приднестровье 24 марта стартовала ежегодная традиционная неделя борьбы с туберкулёзом. Именно в этот день - 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием. Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек (большинство из которых — жители развивающихся стран) и является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.
Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания.
Что знают бендерчане о туберкулезе, как уберечь себя и своих близких от этой болезни?- Эти и другие вопросы мы задавали на улицах г. Бендеры.
  • Сегодня, 13:44
  • DTV
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