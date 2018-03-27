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Грядет встреча двух президентов. О чем будут говорить?

Грядет встреча двух президентов. О чем будут говорить?

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что в апреле может состояться встреча Президентов Приднестровья и Молдовы.
После столь резких оценок президента ПМР Вадима Красносельского в адрес своего молдавского коллеги это выглядело бы странно, если не вспомнить приезды в Тирасполь первого заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини.
Последний вдруг почувствовал "в Тирасполе свежий ветер доброй политической воли".

Как сообщает приднестровское внешнеполитическое ведомство, 30 марта 2018 года, в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе состоялось очередное заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства в присутствии представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова, а также посредников и наблюдателей.
В рамках встречи была продолжена комплексная работа над согласованием механизма участия приднестровских транспортных средств в международном дорожном движении.
В завершение дискуссии была достигнута договоренность о проведении очередной встречи профильных экспертов сторон 2 апреля 2018 года в городе Тирасполе.


Грядет встреча двух президентов. О чем будут говорить?

Бывший министр иностранных дел Италии, опытный политик Франко Фраттини ранее заявлял о том, что 2018 год может стать историческим в процессе урегулирования:

«Этот год может стать историческим для процесса приднестровского урегулирования, когда соглашения по оставшимся приоритетным вопросам так называемого «пакета из восьми» могут быть не только достигнуты, но и реализованы вместе с ноябрьскими соглашениями. По мере того как этот процесс будет продвигаться вперед в ближайшие недели, я надеюсь созвать встречу в формате «5+2» в мае, в Риме, чтобы продемонстрировать успехи сторон».

Ждем продолжения политического сериала...

  • Вчера, 20:14
  • DTV
  • Просмотров: 126
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