Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что в апреле может состояться встреча Президентов Приднестровья и Молдовы. После столь резких оценок президента ПМР Вадима Красносельского в адрес своего молдавского коллеги это выглядело бы странно, если не вспомнить приезды в Тирасполь первого заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини. Последний вдруг почувствовал "в Тирасполе свежий ветер доброй политической воли".
Как сообщает приднестровское внешнеполитическое ведомство, 30 марта 2018 года, в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе состоялось очередное заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства в присутствии представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова, а также посредников и наблюдателей. В рамках встречи была продолжена комплексная работа над согласованием механизма участия приднестровских транспортных средств в международном дорожном движении. В завершение дискуссии была достигнута договоренность о проведении очередной встречи профильных экспертов сторон 2 апреля 2018 года в городе Тирасполе.
Бывший министр иностранных дел Италии, опытный политик Франко Фраттини ранее заявлял о том, что 2018 год может стать историческим в процессе урегулирования:
«Этот год может стать историческим для процесса приднестровского урегулирования, когда соглашения по оставшимся приоритетным вопросам так называемого «пакета из восьми» могут быть не только достигнуты, но и реализованы вместе с ноябрьскими соглашениями. По мере того как этот процесс будет продвигаться вперед в ближайшие недели, я надеюсь созвать встречу в формате «5+2» в мае, в Риме, чтобы продемонстрировать успехи сторон».