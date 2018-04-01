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Место встречи изменить нельзя: Додон и Красносельский встретятся в Бендерах

Место встречи изменить нельзя: Додон и Красносельский встретятся в Бендерах

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и главы Приднестровья Вадима Красносельского состоится в конце апреля в Бендерах. Об этом находящийся с с визитом в Москве Красносельский сообщил РИА «Новости».
«Такая встреча состоится, это будет конец апреля этого года. Она пройдет в Приднестровье в Бендерах», — сказал приднестровский лидер.
Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что планируется обсудить ситуацию вокруг миротворческой операции.

Это будет третья встреча Додона с Красносельским. Впервые они встретились в начале января 2017 года в Бендерах. Тогда была достигнута договоренность о разблокировании работы Объединенной контрольной комиссии и обсуждался пакет вопросов, вошедших в переговорную повестку.

Второй и последний раз Игорь Додон и Вадим Красносельский встречались 30 марта 2017 года в резиденции молдавского президента в Голерканах.

Третья встреча двух лидеров должна была состояться в конце июля в Бендерах в рамках мероприятий по случаю 25-летия миротворческой миссии. В Бендерах ждали и вице-премьера РФ Дмитрий Рогозин, но его самолету не дали разрешения на пролет в Молдову, и визит был сорван. После этого поездку Додона в Бендеры и его встречу с Красносельским отменили по инициативе Тирасполя. Больше два лидера не встречались.
  • Вчера, 19:33
  • DTV
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