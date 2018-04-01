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ГТК ПМР сообщает: О местах декларирования товаров

ГТК ПМР сообщает: О местах декларирования товаров
Вступившее в силу с начала 2018 года обновлённое таможенное законодательство ПМР привнесло ряд существенных изменений в порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу ПМР. Изменения, внесённые в целях ускорения таможенных процедур и создания максимально удобных условий для пересечения границы, коснулись также вопросов установления мест декларирования товаров. В этой связи ГТК ПМР обращает внимание на действующие в настоящий момент новшества.


Места декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами и экономическими агентами через таможенную границу ПМР, установлены Таможенным кодексом ПМР, Приказом ГТК ПМР «Об утверждении порядка таможенного декларирования товаров для личного пользования» от 30.11.2017 г., а также Приказом ГТК ПМР №474 «О таможенном декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных деклараций» от 30.11.2017 г. (с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом ГТК ПМР №84 от 12.02.2018 г.).

В таблице, приведенной ниже, представлена основная информация о том, в каких случаях товар подлежит таможенному декларированию в пунктах пропуска на границе и в каких – в отделах таможенного оформления таможен назначения.

ГТК ПМР сообщает: О местах декларирования товаров

Таким образом, в числе существенных новшеств – введение возможности декларировать преимущественное большинство товаров, ввозимых в коммерческих целях индивидуальными предпринимателями, в таможенных пунктах пропуска, а также перенос с таможен на таможенные пункты пропуска процедуры декларирования товаров, приобретённых уполномоченными физическими лицами для отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономического договора (контракта). Это сделано для удобства предприятий, ускорения таможенного оформления и сокращения временных, а также финансовых затрат предпринимателей.

Дополнительно обращаем внимание, что с нормативными правовыми актами ГТК ПМР, регламентирующими порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу ПМР, можно ознакомиться на официальном сайте ГТК в разделе «Законодательство. Приказы».
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