На вопросы медиапортала IZBORSK.MD отвечает известный российский и молдавский историк, политолог, публицист, экс-депутат Парламента Республики Молдова Зураб Джумберович ТОДУА. — Зураб Джумберович, сегодняшнюю ситуацию в мире сравнивают с Карибским кризисом 1962 года. Правомерно ли такое сравнение? Чем, на Ваш взгляд, завершится нынешнее противостояние России и США? — По моему мнению нынешний кризис в международных отношениях опаснее, нежели Карибский, который разразился между СССР и США осенью 1962 года. Во-первых, тот кризис был непродолжительным, всего 13 дней. Во-вторых, тогда политические лидеры не опускались до пониженной лексики и площадной брани. Наконец, в-третьих, в Вашингтоне и в Москве не ставили перед собой задачи сменить руководство страны-соперника.
Сегодня все иначе. Кризис продолжается несколько лет и все более обостряется. Лексика политиков и дипломатов просто поражает воображение. Двадцать-тридцать лет назад подобное было невозможно; лидеры государств предпочитали соблюдать политес, стремясь сохранить «мосты» для будущего диалога. Похоже на то, что западные державы поставили себе цель добиться смещения В. Путина с поста президента и привести Россию к состоянию, в котором она пребывала в 90-х годах прошлого века. Если получилось два раза фактически установить контроль над страной, при М. Горбачеве и Б. Ельцине, почему бы не попробовать еще раз? Так, вероятно, думают в Вашингтоне и Лондоне.
Поставить Россию на колени Запад не сможет. Однако отказаться от своей цели явно не готов. Следовательно, противостояние будет продолжаться.
Мы являемся свидетелями, когда используются все формы борьбы: идеологические, информационные, финансово-экономические, организационные (попытка подорвать основы общества изнутри через поддержку неправительственных организацией и оппозиции). Логика противостояния неизбежно ведет к вооруженному столкновению на территории третьих стран. Собственно, такие боевые действия уже ведутся на территории Сирии. Все это будет продолжаться до тех пор, пока инициаторы новой и опасной холодной войны не поймут, что язык ультиматумов и силы бесполезен, и необходимо договариваться. Рано или поздно договариваться придется. Если, конечно, «горячая» фаза противостояния не выведет ситуацию на такой виток, когда разум капитулирует перед глупостью и тупостью.
— В чём причина нынешнего кризиса в отношениях между Молдовой и Россией? Как этот кризис может быть преодолён? Причина очевидна – правящая группировка во главе с ДПМ страстно желает продемонстрировать свою прозападную позицию во всем и отсюда желание подтявкнуть по любом поводу. Яркий пример – высылка дипломатов. В то время как Румыния — союзник США по НАТО, выслала одного дипломата, Молдова, (словно желая расшибиться в лепешку) выслала сразу трех. Хотя в министерстве иностранных дел РМ не могли себе не отдавать отчет, что последует зеркальный ответ. Кризис в российско-молдавских отношениях во многом следствие общей неблагополучной ситуации в международной политике. В подобном положении умные лидеры небольших государств ведут себя осмотрительно, не желая становиться на чью любо сторону, дабы не стать объектом, за счет которого великие державы будут договариваться. Посредственные политики из кожи вон лезут, что вылезти в первые ряды. Они мнят себя талейранами и уверены, что всех смогут перехитрить. Мировой опыт свидетельствует: после любого противостояния, в том числе – военного — всегда наступает время переговоров. Интересы малых государств в ходе таких переговоров, как правило, учитываются в последнюю очередь, либо вовсе не рассматриваются.
— В какой мере унионизм является угрозой для Молдовы? Чем закончится нынешний всплеск унионизма, связанный со 100-летием предыдущего «аншлюса»? — Угроза унионизма вполне серьезна. Я не разделяю мнение тех, кто считает, что они «пошумят и разойдутся». Здесь не стоит впадать в панику и алармистские настроения. В то же время нельзя недооценивать ситуацию. Динамика неблагоприятная. В начале 90-х гг. сторонников ликвидации молдавской государственности насчитывалось примерно 5-7 процентов. В нулевых годах – 10-12. Сейчас около 20-25 процентов. Причем лагерь унионистов пополняется прежде всего за счет тех, кто разочаровался в независимой Молдове, устал от тотальной коррупции и бесконечного вранья политиков.
Румыния последовательно проводит свою политическую линию. Не форсирует процесс, но, в то же время, готовит платформу и условия на будущее. Нынешнее руководство Молдовы, видимо, рассчитывает использовать унионистов в своих целях, для запугивания людей, побуждая отдавать голоса демократам. Однако может наступить такой момент, когда эта политическая сила может выйти из-под контроля. Между тем, если, предположим, унионисты добьются своих целей, пострадают прежде всего те, кто сейчас находятся у власти.
Проблема в том, что политические силы, которые могли бы укрепить государственность — левые, часть центристов и правых, — сегодня разобщены и дезориентированы. По существу, унионистам сегодня противостоять некому. Да, большинство населения Молдовы выступает в поддержку государственности. Однако в стране пока нет лидера, которого можно было бы назвать общенациональным, вокруг которого могли бы сплотиться все сторонники независимой и суверенной Молдовы, независимо от политических взглядов и национальности.
— Вы долгое время были членом команды Партии коммунистов. После скандального пленума 2014 года Вы покинули эту команду. Сегодня рейтинг ПКРМ, по всем опросам, находится в пределах статистической погрешности. В чём причина? Какой урок из этого могут извлечь другие партии? — Падение ПКРМ, партии с большими заслугами, богатой историей и традициями, происходило на глазах у всего общества. Все обстоятельства этой истории неоднократно и довольно подробно обсуждались в СМИ. Свою версию событий я изложил в книге «Была такая партия…» (вышла в 2016 г.) Напомню, что весной 2014 года ПКРМ уверенно шла к победе на парламентских выборах. Все социологические опросы показывали, что она одержит победу с серьезным перевесом. Тогда депутаты от альянса в кулуарах парламента спрашивали нас, насколько сильно члены ПКРМ будут мстить своим оппонентам после победы. После 7 июня 2014 года расстановка сил радикально изменилась. Но многие тогда этого не осознали и уже в ходе предвыборной кампании говорили, что вот теперь они покажут Марку Ткачуку, Юрию Мунтяну и их единомышленникам, как надо побеждать. Что ж, они показали … Главные причины падения: отказ от отстаивания интересов людей, неоправданный компромисс с правящей группировкой, и как результат, утрата доверия большинства избирателей.
Действительно ПКРМ рискует не преодолеть барьер на предстоящих выборах. В условиях Молдовы партия, не представленная в парламенте, как правило, либо исчезает, либо превращается в клуб по интересам. Необходимы чрезвычайные меры, чтобы спасти Партию коммунистов от ухода в политическое небытие. Об этом открыто говорят рядовые коммунисты. Такие меры надо было принимать еще перед выборами 2014 года. И тогда сегодня партия не находилась бы в таком катастрофическом положении. Но похоже кому-то очень выгодно (нетрудно догадаться – кому), чтобы Партия коммунистов и далее оставалась пассивной.
Странно, что верхушка ПКРМ не хочет видеть реального положения дел. Ведь время, которое еще можно было бы эффективно использовать, неумолимо истекает. Через год от партии может остаться только название и небольшая группа сторонников.
— Вы неоднократно высказывались за объединение усилий всех левых сил Молдовы. Что, на Ваш взгляд, этому мешает? Удастся ли лидерам левых сил преодолеть амбиции перед лицом общих угроз? — Объединению левых сил мешают три причины: амбиции, обиды, недоверие лидеров различных партий и групп. Между тем такое объединение крайне необходимо в интересах укрепления молдавской государственности. Я пока не вижу вариантов, при которых возможно было бы преодолеть недоверие и обиды политиков друг к другу. Тем не менее полагаю: в том случае, если угроза исчезновения Республики Молдова с карты мира станет реальной, все амбиции и обиды отойдут на второй план, консолидация левого фланга и центра пойдет ускоренными темпами, появятся новые лидеры.
— Как, на Ваш взгляд, можно было бы урегулировать приднестровский конфликт? — По теме приднестровского урегулирования в Молдавии много говорят и пишут. Сформировался целый клан НПО, которые сытно «кормятся» на этой теме за счет западных грантов. Полагаю, что стенания и жалобы во все инстанции по этому поводу унизительны для Молдовы. Так же, как неразумны воинственные требования, которые никто, ни в Тирасполе, ни в Москве, не собирается ни обсуждать, ни рассматривать.
Надо исходить из реальной ситуации: своими силами Молдова решить территориальную проблему не в состоянии. В такой обстановке самый оптимальный вариант — это создавать условия для развития разнообразных контактов между двумя берегами Днестра, неспешно вести переговорный процесс в рамках существующего формата, решая проблемы обычных людей, набраться терпения и ждать. Ждать, когда ситуация для решения конфликта станет более благоприятной.
Молдавии надо брать пример с Китая, который терпеливо ждет, когда появятся условия для решение его проблемы с Тайванем. Разумеется, урегулирование может быть достигнуто на основе разумного компромисса. А каким он будет – покажет будущее. Любые заявления о том, что конфликт можно решить быстро и безболезненно, являются авантюрой и свидетельствуют о непрофессионализме того или иного политика.
— Каков Ваш прогноз на предстоящие парламентские выборы? — По состоянию на начало апреля на мой взгляд расклад такой: если в оставшееся до выборов время не произойдет каких-либо сюрпризов, фаворитами этих выборов будут ДПМ и ПСРМ. При этом Партия социалистов будет лидировать в выборах по партийным спискам, а демократы возьмут свое в мажоритарных округах (технологию они отработали на Гагаузии). Все «козыри»: контроль над государственными структурами (в том числе и теми, кто организует выборы, подводит их итоги и утверждает), контроль над СМИ и НПО, поддержка Запада – в руках ДПМ. Единственная возможность противостоять закреплению у власти правящей группировки, изменить политическую и экономическую ситуацию в стране – это всеми способами убеждать избирателей голосовать за какие угодно партии, только не за ДПМ и ее кандидатов по мажоритарным округам.
Если социалисты смогут удачно проявить себя и в мажоритарных округах, получить по итогам выборов 50+1 место в парламенте, тогда партии надо быть готовой защитить выбор избирателей и свою победу.
Правящая в Молдавии группировка во главе с Демократической партией будет использовать все методы для того, чтобы сохранить власть за собой. И унионистов они «подогревают», я думаю, как раз на случай, если надо будет изобразить недовольство общественности угрозой отклонения страны «от проевропейского вектора». Беседовал Владимир БУКАРСКИЙ. Источник