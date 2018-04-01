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Что посадят в Бендерах в ближайшие 5 лет - планы "Спецзеленстроя"

Что посадят в Бендерах в ближайшие 5 лет - планы "Спецзеленстроя"
В Бендерах обсудили программу озеленения города
На круглом столе, посвященным этой теме, бендерский «Спецзеленстрой» представил проект озеленения центральной части города – это первая часть программы. По проекту предусматривается снос более 800 старых деревьев и посадка 725-ти новых, высадят и кустарники. Планируется посев газонов и высадка роз.

Проект рассчитан на срок не менее 5 лет и предусматривает финансирование в размере 2,5 млн рублей.

Участники мероприятия обсудили также возникшие вопросы, высказали свои предложения. Большое внимание уделили ассортименту пород растений. Так, ботанический сад для посадки под линии электропередач предлагает невысокие культуры:
Иву Матсуды, Клен французский, Мыльное дерево. Рассмотрели выбор растений для скверов, парков и набережных. В итоге специалисты приняли резолюцию.

Что посадят в Бендерах в ближайшие 5 лет - планы "Спецзеленстроя" - Ива Матсуды

Что посадят в Бендерах в ближайшие 5 лет - планы "Спецзеленстроя" - Клен французский

Что посадят в Бендерах в ближайшие 5 лет - планы "Спецзеленстроя" - Мыльное дерево

Что посадят в Бендерах в ближайшие 5 лет - планы "Спецзеленстроя" - Мыльное дерево

Окончательный проект озеленения планируется представить на обсуждение жителям города.

Надо отметить, что город лишается своих традиционных пород деревьев: Акации и Липы. Более подробно об этом мы планируем рассказать в репортаже "Днестр ТВ" в ближайшее время.
  • Сегодня, 06:39
  • DTV
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