В Бендерах обсудили программу озеленения города На круглом столе, посвященным этой теме, бендерский «Спецзеленстрой» представил проект озеленения центральной части города – это первая часть программы. По проекту предусматривается снос более 800 старых деревьев и посадка 725-ти новых, высадят и кустарники. Планируется посев газонов и высадка роз.
Проект рассчитан на срок не менее 5 лет и предусматривает финансирование в размере 2,5 млн рублей.
Участники мероприятия обсудили также возникшие вопросы, высказали свои предложения. Большое внимание уделили ассортименту пород растений. Так, ботанический сад для посадки под линии электропередач предлагает невысокие культуры: Иву Матсуды, Клен французский, Мыльное дерево. Рассмотрели выбор растений для скверов, парков и набережных. В итоге специалисты приняли резолюцию.
- Ива Матсуды
- Клен французский
- Мыльное дерево
- Мыльное дерево
Окончательный проект озеленения планируется представить на обсуждение жителям города.
Надо отметить, что город лишается своих традиционных пород деревьев: Акации и Липы. Более подробно об этом мы планируем рассказать в репортаже "Днестр ТВ" в ближайшее время.