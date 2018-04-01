Как сообщает МВД ПМР, в период с 30 марта по 5 апреля на территории Приднестровья зарегистрировано 231 заявление и сообщение о преступлениях. По 188 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 3 грабежа (2 раскрыты); 42 кражи (по 19 фактам установлены подозреваемые лица). Выявлено и задокументировано 11 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 4 преступления в сфере экономики – подозреваемые установлены по всем фактам.



Сотрудниками ОВД были разысканы 7 преступников из числа объявленных в розыск. Сотрудники миграционных подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали двух госдолжников, одного неплательщика алиментов и одного разыскиваемого преступника.



За этот период в ДТП пострадало 4 человека, погибших нет. Сотрудники ГАИ выявили 1648 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Из них: в г. Тирасполь – 4; в г. Бендеры, Григориопольском, Дубоссарском и Рыбницком районах – по 2; в Каменском районе – 1.



Зарегистрировано 9 пожаров: в г. Тирасполь – 5; 2 на территории обслуживания СВПЧ-2 (по одному в г. Бендеры и с. Варница), в г. Дубоссары и г. Рыбница – по 1. Погибших нет. Четверо получили травмы: 3 пострадавших в г. Тирасполь (причина – неосторожность при курении) и 1 человек в г. Рыбница (причина возгорания – короткое замыкание проводки).