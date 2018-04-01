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Воронин: В событиях 7 апреля 2009 года приняли участие 200 румынских спецназовцев по заказу фонда Сороса

Воронин: В событиях 7 апреля 2009 года приняли участие 200 румынских спецназовцев по заказу фонда Сороса
Владимир Воронин утверждает, что в событиях, которые произошли 7 апреля 2009 года, приняли участие 200 спецназовцев Румынии.
Об этом бывший президент Молдовы заявил в ходе заседания парламента, комментируя слова депутата ЛП Романа Боцана о том, что нужно почтить память жертв тех трагических событий минутой молчания.

«Вы поторопились с минутой молчания. 7 апреля произошел государственный переворот, направленный против суверенитета и независимости Молдовы. 7 апреля организовал Фонд Сороса. Он организовал в Югославии. В Киеве «Майдан» уже четыре года кровоточит. В событиях 7 апреля приняли участие более 200 спецназовцев из Румынии во главе с румынским послом, если хотите знать», — сказал Воронин.

Воронин добавил, что нужно поставить точку и назвать людей, которые организовали события 7 апреля.
«Бобок был убит не полицией, а своим компаньоном, потому что он приехал за неделю до этого, напился здесь, в парламенте, и выбросил его с четвертого этажа», — добавил он.
  • Сегодня, 17:47
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