За первый квартал нынешнего года уровень инфляции в Приднестровье составил почти 4%. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики ПМР. Наибольший рост цен, как и в 2017 году, по-прежнему отмечается на продовольственном рынке. За три месяца он достиг уже практически 7%. Согласно информации статистического мониторинга, в марте заметно подорожали овощи (на 18%) и картофель (на 6%). Выросла также стоимость фруктов и цитрусовых – на 3%.
Непродовольственные товары, в свою очередь, за квартал поднялись в цене в общей сложности на 1,8%, услуги – на 2%. В непродовольственном секторе продолжали дорожать табачные изделия (в марте - более чем на 3%).
Отметим, что в начале прошлого года темпы инфляции в Приднестровье были минимальными. 3%-ную отметку сводный индекс потребительских цен преодолел тогда только по итогам мая. Инфляционный всплеск до 6,3% произошел после девальвации приднестровского рубля в середине июня. В целом в 2017 году уровень инфляции в ПМР составил 11,8%, при этом рост цен на продукты питания, по официальным данным, достиг 20%.
В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год» Центробанк Приднестровья спрогнозировал годовые темпы инфляции на внутреннем рынке в размере 5-7%. Источник