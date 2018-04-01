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Еще не вечер: Инфляция в ПМР подбирается к годовым прогнозным показателям

Еще не вечер: Инфляция в ПМР подбирается к годовым прогнозным показателям
За первый квартал нынешнего года уровень инфляции в Приднестровье составил почти 4%. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики ПМР.
Наибольший рост цен, как и в 2017 году, по-прежнему отмечается на продовольственном рынке. За три месяца он достиг уже практически 7%.
Согласно информации статистического мониторинга, в марте заметно подорожали овощи (на 18%) и картофель (на 6%). Выросла также стоимость фруктов и цитрусовых – на 3%.

Непродовольственные товары, в свою очередь, за квартал поднялись в цене в общей сложности на 1,8%, услуги – на 2%. В непродовольственном секторе продолжали дорожать табачные изделия (в марте - более чем на 3%).

Отметим, что в начале прошлого года темпы инфляции в Приднестровье были минимальными. 3%-ную отметку сводный индекс потребительских цен преодолел тогда только по итогам мая. Инфляционный всплеск до 6,3% произошел после девальвации приднестровского рубля в середине июня.
В целом в 2017 году уровень инфляции в ПМР составил 11,8%, при этом рост цен на продукты питания, по официальным данным, достиг 20%.

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год» Центробанк Приднестровья спрогнозировал годовые темпы инфляции на внутреннем рынке в размере 5-7%.
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  • Сегодня, 14:12
  • DTV
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