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Петр Лучинский: Молдова в шаге от решения приднестровской проблемы

Петр Лучинский: Молдова в шаге от решения приднестровской проблемы
Бывший президент Молдовы Петр Лучинский прокомментировал haqqin.az предстоящие переговоры Додона и Красносельского. Он подчеркнул, что сегодня имеются основательные предпосылки для скорого решения приднестровской проблемы.

«Приднестровье - анклав, отделенный от России Украиной. После конфликта в Донбассе Киев в вопросе Приднестровья занял однозначно солидарную с Кишиневом позицию. В данное время сложилась ситуация, когда все заинтересованные стороны, в том числе и Россия, желают скорого урегулирования этого конфликта. Москва не может не считаться с мнением населения Приднестровья, которое очень страдает из-за изолированности своей территории», - сказал он.
Кишинев, по словам Лучинского, предлагает различные варианты цивилизованного урегулирования, но проблема в том, что население региона на долгое время как бы законсервировало свой взгляд на ряд аспектов конфликта. Вместе с тем нынешняя ситуация гораздо менее напряженная, чем в 90-х годах, когда возникло это противостояние.
«Власти Молдовы наладили прямые контакты с руководителями региона, обещали приднестровскому населению социально-гуманитарные преобразования, экономическое развитие, поддержку национальной культуры и др. Последнее особенно важно, ведь конфликт возник после решения придать молдавскому языку статус государственного. Предложенное Приднестровью в какой-то мере нейтрализовало влияние Москвы», - утверждает молдавский политик.

Поддержка Молдовы позволила восстановить транспортное сообщение, наладить систему образования, население региона получило возможность спокойно обрабатывать землю. Очень важным моментом является достижение договоренности об общей 400-километровой границе с Украиной. До сих пор у Молдовы не было доступа к этому приднестровскому участку внешней границы, но после того как президент Украины Порошенко и премьер-министр Молдовы Филип подписали закон о ратификации Соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через молдово-украинскую государственную границу, проблема была решена. Этот важный шаг позволит Молдове полностью контролировать молдово-украинскую государственную границу, включая её приднестровский участок.

И хотя законы Молдовы на территории Приднестровья пока не работают, Лучинский выразил надежду на достижение договоренности по статусу региона, которому Кишинев готов предоставить самую высокую степень автономии в составе Молдовы. Положительным фактором он считает и ориентацию страны на Евросоюз, поскольку население Приднестровья связывает свои надежды на евроинтеграцию именно с Молдовой.
  • Сегодня, 05:16
  • DTV
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