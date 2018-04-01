Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ нанести удар по Сирии. "Некоторое время назад я приказал ВС США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", — сказал Трамп. "Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их", — отметил президент США в телевизионном обращении, которое показали в прямом эфире местные телеканалы.
США не уведомляли Россию об ударе по Сирии "Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", - сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
По данным Al Jazeera, ракетным ударам подвергся военный аэродром Меззе в пригороде Дамаска и база ПВО на горе Касьюн. Пентагон уточняет, что при ударе по Сирии было использовано примерно вдвое больше ракет, чем в 2017 году.
Агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска. Источник РИА Новости, в свою очередь, рассказал о перехвате 20 ракет.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о целях атаки Удары США, Великобритании и Франции по Сирии нацелены на предприятия по производству химоружия, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР. "Ранее сегодня президент (США Дональд) Трамп приказал совместно с нашими союзниками уничтожить предприятия по разработке химоружия … Мы нанесли удары по таким объектам", — заявил Мэттис на брифинге.
"В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", — сказал министр. Он добавил, что по этим объектам наносятся "высокоточные удары" с целью предотвратить жертвы среди мирного населения. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.
По данным СМИ, ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут. Власти Сирии объявили, что удары с воздуха нанесли урон военным складам под Хомсом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
ВС США при нанесении ударов по Сирии использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1. Об этом со ссылкой на военные источники сообщил телеканал CNN.
Белый дом утверждает, что Россия должна взять на себя ответственность за действия президента Сирии Башара Асада.
Президент Сирии Башар Асад не входил в список тех целей, по которым ВС США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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