«Камни летели во всех людей»: атаку автобуса фанатов «Зимбру» сняли на видео В Бельцах хулиганы забросали камнями автобус с приехавшими из Кишинева болельщиками. 14 апреля, на городском стадионе в Бельцах состоялся матч чемпионата страны по футболу в Национальном дивизионе между местной «Зарей» и кишиневским «Зимбру». Поединок прошел в упорной борьбе и закончился ничьей - 1:1. После игры произошел инцидент между фанатскими группировками хозяев и гостей. Как только автобус кишиневцев выехал со стадиона, его атаковали местные хулиганы. Они бросали в него камни, пытались повредить крышку моторного отсека.
Видео беспорядков опубликовал на своей странице в соцсети бельчанин Виктор Цыбуляк.
- Камни летели во всех людей, кто стоял на остановке или проходил мимо. В проезжающие машины и троллейбус. Разбили окна в автобусе, - рассказал Виктор.