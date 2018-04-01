16 апреля 1894 года – в Бендерах в польской католической семье родился Ежи Нейман, американский математик, статистик, академик НАН США.

Во время Второй мировой войны принимал участие в разработке атомной бомбы.

Основные труды Е. Неймана посвящены математической статистике и теории вероятности.

Был награжден Золотой медалью Королевского статистического общества (Великобритания, 1966), Национальной медалью науки президентом Линдоном Джонсоном(США, 1969). Умер 5 августа 1981 года в Окленде(штат Калифорния, США).