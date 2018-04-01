Who is mister Dodon?

Молдавия вступила в предвыборный период. От парламентских выборов, которые должны состояться в этом году, будет зависеть, кто будет руководить этой бывшей республикой в составе СССР на протяжении ближайших 4 лет, какой будет внешняя и внутренняя политика этой страны в ближайшие годы, будет ли, и каким образом, урегулирован приднестровский конфликт.



Больше года назад, в ноябре 2016 года, Молдавия удивила весь мир. На президентских выборах в этом государстве Восточной Европы победу одержал убеждённый евроскептик Игорь Додон, последовательно выступающий за приоритет отношений с Россией и за единство православного мира. Многие на Западе были шокированы этим выбором молдавского народа, ведь Молдавию, начиная с 2009 года, когда в этой стране пришли к власти радикально прозападные силы, называли «историей успеха на пути евроинтеграции». Единый антироссийский фронт, растянувшийся по границам России от Прибалтики до Грузии, дал трещину. Молдавия в этой цепи оказалась слабым звеном.



Согласно всем социологическим опросам, победу на предстоящих парламентских выборах должна одержать Партия социалистов, многолетним лидером которой был и является президент Додон. Однако на сегодняшний день реальная власть в стране принадлежит олигарху Владимиру Плахотнюку, возглавляющему Демократическую партию и избравшему радикально прозападный курс. Возникает парадоксальная ситуация: на фоне улучшения отношений между Россией и Молдавией на уровне президентов, реальные отношений между двумя странами лавинообразно ухудшились. Можно упомянуть и высылку российских дипломатов, и многочисленные депортации российских министров, политиков, журналистов, включая вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, и скандальный закон о «борьбе с российской пропагандой», и антироссийскую резолюцию молдавского парламента. Если одни наблюдатели видят в этом агонию русофобского режима, то другие рассматривают прозападный вектор Молдовы как некую константу, не зависящую от того, кто занимает президентскую резиденцию в Кондрице.



В последнее время в России обострилась дискуссия на тему, “who is mister Dodon”. Многие представители российского экспертного сообщества выдвигают молдавскому президенту целый ряд претензий. Такая критика звучала и в ходе круглого стола на тему ситуации в Молдове и Приднестровье, проведённого под эгидой Института стран СНГ 30 января этого года. Нашей задачей является разобрать наиболее часто встречающиеся обвинения в адрес президента Молдовы.



Игра в долгую

Додона называют слабым президентом, говорят об отсутствии у него бойцовских качеств. В подтверждение этому приводят то, что президент и его Партия социалистов якобы отказались от уличной борьбы, ограничив свою активность залом заседаний и комиссиями в парламенте. Правящий режим Плахотнюка ввёл в практику средство обхода президента в случае его отказа подписать тот или иной закон: временное, на несколько часов, отстранение его от должности по решению карманного Конституционного суда. За это время спикер парламента подписывает все законы и производить все назначения, что отказывается делать действующий президент страны. Многие утверждают, что подобная практика стала молдавским «ноу-хау».



Игоря Додона обвиняют, что он мирится с подобными акциями, не выводит своих сторонников на улицы. Но давайте представим себе, к каким последствиям может привести провоцирование уличной активности. Во-первых, в Молдове остро чувствуется усталость людей от уличных акций. Правящему режиму мирные протесты «что слону дробина». Весьма вероятно, что люди просто откажутся выходить на улицы.



В том случае, если протесты будут носить более революционный, насильственный характер – это станет прекрасным предлогом для правящего режима установить жёсткую прозападную диктатуру по украинскому образцу, осуществить процедуру импичмента президента, запретить Партию социалистов и отменить проведение выборов. Следует добавить, что наиболее активной частью общества является румыно-унионистское меньшинство, обладающее значительным влиянием в среде студенчества и лицеистов. Для них главным врагом является президент Игорь Додон, последовательно выступающий категорически против любых попыток объединения с Румынией. Нельзя исключать, что в случае радикальных шагов со стороны социалистов режим Плахотнюка может использовать унионистов для встречных уличных акций, направленных против президента страны.



Игорь Додон не отвергает полностью возможность уличных акций, вплоть до проведения «Великого национального собрания» в центре Кишинёва. Но прибегнет он к этой мере только в самом крайнем случае – в частности, в случае форсирования объединения с Румынией либо в случае попытки военного разрешения приднестровского конфликта. Но главной стратегической целью Додона и Партии социалистов является подготовка к парламентским выборам и победа на них.



Слабость или искусство компромисса?

Часто приходится слышать, что Додон является марионеткой Плахотнюка, что они вместе с ним разделили политическое поле Молдовы. При этом показательно, что одни и те же люди, в частности, молдавский политический аналитик и телеведущий Андрей Попов, называя президента марионеткой молдавского олигарха номер 1, одновременно возмущаются, почему президент не берет министров контролируемого Плахотнюком в зарубежные поездки.



Отложим в сторону воспоминание о том, что Игорь Додон ещё в 2013 году отправил Плахотнюка в отставку с поста вице-спикера парламента, а после выборов 2014 года неоднократно срывал Плахотнюку игру: фракция ПСРМ в молдавском парламенте не проголосовала ни за одно из правительств. Забудем, что именно Додон был одним из организаторов кампанию протеста в августе 2015 года. Додон в том же году отказался от формирования выгодной Плахотнюку коалиции в составе демократов, коммунистов и социалистов. Протесты 20 января 2016 года в день позорного ночного утверждения правительства Павла Филипа, когда протестующие захватили первый этаж здания парламента, реально испугали Плахотнюка. Депутаты фракции ПСРМ в парламенте в тот день были единственными, которым при выходе из парламента протестующие аплодировали.



Игорь Додон является главой государства. Он вынужден взаимодействовать со всеми ветвями власти и со всеми центрами влияния в стране хотя бы для сохранения порядка в стране и баланса между властями. Ему нужны партнёры, заинтересованные в сохранении молдавской государственности, нейтральном статусе страны, противодействии объединению с Румынией, защите традиционных православных ценностей.



Среди прозападной «антиолигархической» оппозиции есть силы, открыто выступающие за вступление в НАТО, оснащение армии Молдовы летальным оружием и силовое подавление Приднестровья. Лидер оппозиционного блока Майя Санду – открытая креатура американского deep state и Джорджа Сороса. Представители прозападной оппозиции в Координационном совете по телерадиовещанию готовы пойти ещё дальше Плахотнюка и Демпартии в борьбе с российской пропагандой – они настаивают на отборе лицензий у молдавских телеканалов, продвигающих альтернативную, дружественную России точку зрения – в частности, «НТВ-Молдова» и «Акцент». Многие представители оппозиции имеют долгие связи с Ходорковским и российскими либералами, в частности, скандально известная журналистка Наталья Морарь.



Многие обвиняют Додона и Партию социалистов за совместное с демократами Плахотнюка утверждение смешанной избирательной системы. Действительно, систему голосования по одномандатным округам можно назвать палочкой-выручалочкой для Плахотнюка и его режима. Однако в ситуации, когда Демократическая партия агрессивно продвигала идею перехода к чисто одномандатной системе, предложение Игоря Додона и Партии социалистов по внедрению смешанной системы было компромиссом, гарантирующим, с одной стороны, сохранение выборов по партийным спискам, а с другой – обеспечивающим постоянное представительство в парламенте депутатов от всех регионов страны, в том числе от Гагаузии, а также от Приднестровья и от молдавской диаспоры в России.



Не вырывать из контекста

И наконец, очень много обвинений в отношении Игоря Додона приходится слышать со стороны приднестровских коллег. Ему ставят в вину целый ряд заявлений, которые в Тирасполе воспринимаются как антиприднестровские. В частности, Додон неоднократно, ещё до своего избрания президентом страны, заявлял, что считает Приднестровье неотъемлемой частью Молдовы, что «второго Калининграда не будет» и приднестровцам не стоит надеяться на признание Россией своей независимости.



Было бы странно, что у молдавского политика, стоящего на государственнических позициях, была бы иная точка зрения относительно целостности его страны. Иная точка зрения и невозможна. Есть конституция, предусматривающая вхождение Приднестровья в состав унитарной Республики Молдова. Есть закон 2005 года, принятый молдавским парламентом единогласно, и предоставляющий Приднестровью статус автономии по примеру Гагаузии. Даже выступая за федерализацию, Додон и его Партия социалистов формально нарушают конституцию страны. Любое заявление иного характера, предполагающее признание независимости Приднестровья, грозит президенту незамедлительным обвинением в измене Родине и последующим импичментом.



Додону ставят в вину его высказывания в поддержку вывода российских войск с территории Молдовы, а также его поддержку создания совместных украинско-молдавских таможенных постов на границе Приднестровья с Украиной. Оба эти высказывания были вырваны из контекста. Президент Молдовы говорил, что выступает за вывод Оперативной группы российских войск только по итогам окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Эта позиция полностью соответствует протоколу Московской встречи президентов России (Медведев), Молдовы (Воронин) и Приднестровья (Смирнов) от 18 марта 2009 года. Игорь Додон неоднократно заявлял о своей поддержке существующего формата миротворческой операции на Днестре и выступал против вывода российских миротворцев. Он планировал принять участие в праздновании 25-летия миротворческой операции в Бендерах в июле прошлого года, и не его вина, что руководство Приднестровья приняло решение отменить визит президента Молдовы.



Относительно установки совместных постов Додон заявил, что эти посты не должны сказаться на условиях жизни простых людей и предпринимателей. Он предложил направить в Тирасполь своего советника по экономике Елену Горелову, чтобы на месте профессионально подсчитать убытки от функционирования постов, но приднестровская сторона отказалась от этот предложения.



При этом нынешнее руководство Приднестровья, обвиняющее Додона в координации своей позиции с другими ветвями власти в стране, не видит для себя препятствий в совместных акциях с правительством Молдовы, в частности, в открытии автомобильного моста через Днестр вблизи села Гура Быкулуй. Министр внутренних дел ПМР Виталий Игнатьев заявил: «Правительство Молдовы с пониманием отнеслось к нашим проблемам». В то же время, спикер парламента Адриан Канду, известный своими крайне русофобскими взглядами, заявил, что у Демократической партии получилось на приднестровском направлении больше, чем у Додона, потому что Додон «хотел позвать Россию за стол переговоров».



Цель — выиграть всю партию

Спектр вопросов и нареканий в адрес Игоря Додона, как и в адрес главы любого государства, может быть максимально широк. Но при этом никто не отрицает того факта, что Игорь Додон – единственный лидер на постсоветском пространстве, и даже шире – на пространстве всего бывшего советского блока, который в каждом своём выступлении говорит о необходимости дружбы и стратегического партнёрства с Россией. Он постоянно говорит о неприемлемости объединения с Румынией и сотрудничества с НАТО. У Додона, в отличие от экс-президента Молдовы Владимира Воронина, есть принципы, через которые он не переступит. Лучшего партнёра во главе Молдовы не будет ни у Российской Федерации, ни у Приднестровья.



Додон – не политик одного дня. Он – шахматист, играющий в долгую. Он понимает, в какой обстановке проходит партия, и какой противник сидит по ту сторону шахматной доски. Но у него есть стратегия, подчинённая одной цели – выиграть всю партию.