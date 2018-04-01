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А в это время: Если законы упрощают, значит, это кому-то нужно

А в это время: Если законы упрощают, значит, это кому-то нужно
Депутаты во втором чтении приняли скандальный законопроект о разгосударствлении и приватизации
Мы уже писали о том, что в канун пасхальных каникул парламентарии приняли в первом чтении поправки в закон «О разгосударствлении и приватизации», в соответствии с которыми потенциальным приватизаторам не будет требоваться подтверждение согласия государственного антимонопольного органа на приобретение приватизируемого имущества.

Напомним, при обсуждении проекта в первом чтении против его принятия выступил депутат Олег Хоржан, предположивший, что он (закон) «расчищает дорогу нашей и без того всесильной монополии». Одинокий голос Хоржана, как и ожидалось, «погоду не сделал», парламентское большинство, состоящее «на службе у местной олигархии», свою задачу знает четко, поэтому были правы эксперты, утверждавшие, что законопроект будет принят «при любой погоде и при любом раскладе». Ибо, если процедура приватизации упрощается, значит, это кому-то нужно (а лакомые «приватизационные куски» у нас еще имеются). Что, собственно, и подтвердила прошедшая в среду сессия Верховного Совета.

Депутаты вернулись к «приватизационному» закону во втором чтении, внеся в него с момента первого чтения три поправки, одна из которых предполагает распространение закона с 1 декабря 2016 года. Противник законопроекта Хоржан тут же отреагировал: какая необходимость применять закон задним числом, и что такого за прошедшее время было приватизировано с нарушением»? Председатель парламентского комитета по бюджетной политике Александр Коршунов как-то нервно и с явным раздражением отреагировал на оппозиционного коллегу, заметив ему, что «его вопрос в воздух», а данная поправка необходима государству и связана с государственной тайной, о которой он здесь не может говорить». В зале заседаний вновь запахло «перебранкой», и спикер Александр Щерба поспешил приоткрыть тайну – по его словам, исполнительные органы власти (естественно, прежние) и некоторые хозяйствующие субъекты иностранных государств (российские предприятия, работающие у нас) заключали соглашения, которые не относились к категории межправительственных. А это, пояснял Щерба, неправильно даже в рамках генеральной линии дружбы с Россией. Посему, надо понимать, эту практику мы сейчас будем искоренять. Вот только в этом «благородном порыве» дружбу бы не искоренить…

Хоржан об этом и предупредил, и хотя его мнение никак не отразится на итогах голосования по проекту, взял слово и напомнил, как победивший на недавних выборах президент России Владимир Путин высказался об олигархах и их месте и роли в государстве. Мы вроде заявляем о нерушимой дружбе с Россией, но на путинские «месседжи» никак не реагируем, напротив, расчищаем дорогу и так доминирующей не только в экономике, но и политике местной олигархии, и в угоду ей «убиваем» тех, кто еще остался республике и хочет работать, но не может, поскольку «не пущают». Но хоржановский месседж тоже не был услышан, и Хоржан, как и в прошлый раз, в гордом одиночестве проголосовал против принятия законопроекта.

25 апреля его примут в третьем, окончательном чтении, и нам только остается лицезреть, как в скором будущем он будет реализован на практике. Можно запустить тотализатор – что там следующее в приватизационной очереди: Дубоссарская ГЭС? ЭРЕС? и кто главный претендент на государственную собственность? Ведь если законы упрощают, это кому-то нужно…
Иван Загоруйко
  • Сегодня, 08:33
  • DTV
  • Просмотров: 5
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