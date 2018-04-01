Парламентарии рассмотрели предложенный президентом законопроект о внесении изменений в Закон «О Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики», который был внесен на рассмотрение Верховного Совета еще 18 апреля прошлого года. Как говорится в пояснительной записке, его целью является усиление роли Прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за соблюдением законов органами дознания и предварительного следствия при принятии процессуальных решений на стадии досудебного производства, роли прокурора на стадии судебного разбирательства, а также гармонизация действующего законодательства Приднестровья с законодательством Российской Федерации.
Законопроектом предлагается исключить из основных задач Следственного комитета участие в рассмотрении дел судами по всем уголовным делам от имени государства, а также осуществление процессуального контроля за порядком проведения расследования, законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и оперативно-розыскную деятельность.
В развитие указанных изменений предлагается исключить из состава Следственного комитета подразделения по обеспечению участия в уголовном судопроизводстве и подразделения по осуществлению процессуального контроля Следственного комитета, переименовать Главное следственное управление Следственного комитета в центральный аппарат Следственного комитета, а также расширить понятие следователь, дополнив его категориями «следователь-криминалист» и «старший следователь-криминалист».
Также будет незначительно изменен порядок назначения на должность и освобождения от оной председателя Следственного комитета. Как и прежде, эта фигура – креатура президента (глава республики назначает и освобождает), но теперь при назначении не будет требоваться представление председателя правительства. Законопроектом предусмотрено, что у председателя СК будет один заместитель. В пакете с этим законопроектом внесены изменения в соответствующие законы «О прокуратуре», «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс. Мария Подследственая