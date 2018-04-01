Приднестровская делегация во главе с Президентом ПМР Вадимом Красносельским находится в российской столице. Они принимают участие в межведомственном совещании по вопросам взаимодействия с Приднестровьем. Как сообщает Пресс-служба Президента ПМР, приглашение на мероприятие направлено Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, специальным представителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрией Рогозиным.



В числе делегатов от Приднестровья Председатель Правительства Александр Мартынов и глава МИД Виталий Игнатьев.



Планируется предметное обсуждение аспектов практической реализации в текущем году повестки сотрудничества России и Приднестровья. Она была предложена российской стороне в ходе встречи в Правительстве РФ 2 апреля 2018 года. Основная цель – содействие социально-экономическому развитию Приднестровья и реализация прав граждан России и соотечественников.