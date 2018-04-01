В первый день своего официального визита в Молдову Президент провел переговоры с молдавским коллегой. Игорь Додон встретил Александра Лукашенко в государственной резиденции в центре Кишинева. Руководители двух стран очень тепло, по–дружески поприветствовали друг друга. И впоследствии эта добрая доверительная атмосфера ощущалась на протяжении всей встречи.
— Я приехал сюда не как гость, а как человек, который любит этот край и бывал здесь много лет назад. И я не могу избавиться от мысли, что здесь живут близкие люди, наши люди, — с такими словами Александр Лукашенко обратился к Игорю Додону. — Я бывал во многих республиках бывшего СССР, но нигде не испытывал такой ностальгии. Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как было в советские времена. Здесь хорошие люди, хорошая земля, очень хороший климат. Сюда надо приезжать, чтобы продлевать свою жизнь. — Ваш визит очень важен для нас. Нам есть о чем поговорить, есть совместные планы. — Нашему сотрудничеству ничего не мешает, — согласился Александр Лукашенко. — Мы будем делать все, чтобы вы были богаче. И готовы вам помочь настолько, насколько можем и насколько вы этого хотите. А если богаче партнер, будем богаче и мы.
Такая простая житейская истина — отличная основа для продвижения партнерства по всем направлениям. В Кишиневе очень позитивно воспринимают Беларусь. И с большим уважением относятся к нашему Президенту. За то, что удержал страну от развала, отвел ее от пропасти в критический момент, сохранил и укрепил экономический потенциал. Об этом мне говорили и рабочие предприятий, и таксисты, и продавцы в магазинах — все те, с кем довелось пообщаться за эти дни в Кишиневе. Не раз говорил об этом и Игорь Додон во время встречи:
— Не скрою, что большинство наших граждан хотели бы жить не хуже, чем в Беларуси. У вас очень динамично развивается экономика. По всем экономическим и бизнес–рейтингам Беларусь находится выше Молдовы. Нам интересен ваш опыт в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере.
В Кишиневе хотели бы видеть больше производств и рабочих мест. Поэтому двумя руками голосуют за расширение торгово–экономического сотрудничества с Беларусью. И оно не ограничивается одной лишь торговлей. Александр Лукашенко уточнил: — Мы готовы не только торговать, но и создавать у вас совместные предприятия по тем товарам, которые нужны Молдове. Причем делать это в три – пять раз дешевле, чем могут создать такие же предприятия другие страны.
На улицах Кишинева обращают на себя внимание троллейбусы в приятной бело–синей раскраске. Это детище совместного производства «Белкоммунмаша» и его молдавских партнеров. Предприятие действует с 2012 года и уже произвело 120 машин. Планируется подписание контракта на поставку еще 20 машинокомплектов.
Молдову заинтересовала перспектива сборки на своей территории минских электробусов. Подписано соглашение об организации сборочного производства автобусов МАЗ. Они должны заменить старые венгерские «Икарусы». Выгода от такой кооперации обоюдная. Молдова получает современные производства, которых так не хватает стране, и новые рабочие места. Кроме того, с совместной продукцией можно выходить на рынки стран ЕС, поскольку между Молдовой и Евросоюзом действуют упрощенные правила торговли, без таможенных пошлин. В планах также совместная сборка лифтов, выпуск мини–тракторов и мотоблоков. Молдова — аграрная страна. В 2017–м здесь получили приличный урожай винограда, кукурузы, пшеницы. Хотят выращивать еще больше. Поэтому белорусский опыт развития сельского хозяйства также оказался востребован молдаванами. В прошлом году Игорь Додон посетил в Беларуси несколько предприятий. На одном из них высокого гостя угостили молоком. Попробовав его, Игорь Додон удовлетворенно кивнул головой и произнес: «Вкуснее, чем вино». Видимо, этот факт подвиг молдавские власти реализовать пилотный проект строительства современного молочно–товарного комплекса на основе белорусских технологий. А еще в скором времени между Минском и Кишиневом могут быть возобновлены прямые авиарейсы.
Словом, перспективы для расширения сотрудничества вполне зримые. Хотя в молдавском обществе пока и нет четкого видения, по какому пути двигаться дальше, с кем выстраивать интеграцию. Одни предлагают ориентироваться на Евросоюз, другие видят будущее страны с Евразийским экономическим союзом. Но и те и другие хотят сотрудничать с Беларусью, потому что видят в нас надежного партнера и друга. Минск, судя по словам Александра Лукашенко, отвечает полной взаимностью:
— У нас нет закрытых тем. Мы готовы с вами сотрудничать начиная от ВПК и заканчивая любой гражданской продукцией. Что бы ни говорили сегодня о моем визите, кто–то меня упрекает, что я увлекся в последние месяцы поездками по странам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. — Прим. ред.), я приехал в родную республику. Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Давайте попробуем извлечь из этого пользу для Молдовы и Беларуси.
Президент назвал сотрудничество наших стран примером для других: — Не надо ломать небольшие государства через колено и ориентировать нас: или туда, или сюда.
Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как действовать впредь. Не надо нам ни с кем воевать, вмешиваться в какие–то разборки. Мы должны видеть хорошее и там и там и пытаться привнести это в свои страны.
После официальных переговоров Александр Лукашенко возложил венок к памятнику Штефану Великому. Это одна из самых почитаемых в Молдове исторических личностей. Дипломат и полководец, который в Средневековье активно боролся за независимость страны. Белорусская делегация в это время открыла бюст белорусскому первопечатнику Скорине. Этот монумент как символ духовного единства наших народов теперь украшает центр молдавской столицы.
Визит Лукашенко совпал по срокам с севом кукурузы. Засеять молдавское поле президенты Беларуси и Молдовы решили вместе. Ранее в интервью БЕЛТА Игорь Додон рассказал, как возникла такая идея:
— В прошлом году на одной из встреч я напомнил Александру Лукашенко, что приглашаю его в Молдову. Он тогда сказал, что приедет, когда будет тепло, и мы вместе на белорусских тракторах засеем поле. Для меня это было неожиданно. Знаю, что Александр Григорьевич часто работает на тракторе. Я сам оканчивал аграрный университет, родился в селе, поэтому трактор видел и ездил на нем. Но последние пять–шесть лет я не управлял им, поэтому пришлось подготовиться.
Что ж, подготовился молдавский Президент к необычному тест–драйву, прямо скажу, успешно. Сел за руль, запустил мотор и уверенно двинулся вслед за Александром Лукашенко. Из кабины трактора вышел довольный и счастливый:
— В Молдове еще никто не занимался посевной вместе с Президентом Беларуси. Рад, что у нас это получилось, да еще в таком историческом месте. И техника у белорусов надежная. У нас в каждом селе такая есть. Люди к ней привыкли.