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Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

size=2]Любительское рыболовство в период нерестового запрета 2018 года В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР издан Приказ от 19 апреля 2018 года № 76 «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительское рыболовство в 2018 году».
Данный Приказ согласован с Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР и прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции ПМР (Регистрационный N 8222 от 20 апреля 2018 года).

С 20 апреля сего года, согласно Приказу, в период нерестового запрета 2018 года с 20 апреля сего года разрешается (за исключением мест постоянного запрета) любительское рыболовство на следующих участках рыбохозяйственных водоемов:
а) река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег:
1) с. Грушка – с. Кузьмин;
2) ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь;
3) здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное;

б) Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег:
1) с. Стороенцы – с. Белочи;
2) с. Ержово – с. Гидирим;
3) с. Выхватинцы;
4) с. Зозуляны – с. Попенки;
5) с. Бутучаны – с. Жура;
6) с. Гармацкое – с. Цыбулевка;

в) река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег:
1) г. Григориополь – с. Бутор;
2) с. Токмазея – с. Красногорка;
3) с. Бычок – Бендерская крепость;
4) городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка;
5) теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь;
6) паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь;
7) плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободзея;
8) очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи;

г) река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег:
1) речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты;
д) протока Турунчук:
1) с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка;
е) Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР.

Любительское рыболовство в период нерестового запрета разрешается с берега в светлое время суток для личного потребления одной удочкой с одним крючком и выловом не более 3 (трех) килограмм в сутки.

Приказ № 76 от 19 апреля 2018 года Пояснение к карто-схемам по участкам: - река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег: 1. с. Грушка – с. Кузьмин; 2. ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь; 3. здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное; - Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег: 4. с. Стороенцы – с. Белочи; 5. с. Ержово – с. Гидирим; 6. с. Выхватинцы; 7. с. Зозуляны – с. Попенки; 8. с. Бутучаны – с. Жура; 9. с. Гармацкое – с. Цыбулевка - река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег: 10. г. Григориополь – с. Бутор; 11. с. Токмазея – с. Красногорка; 12. с. Бычок – Бендерская крепость; 13. городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка; 14. теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь; 15. паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь; 16. плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободея; 17. очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи - река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег: 18. речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты; - протока Турунчук: 19. с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка; - Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР. Примечание: Белым цветом указаны разрешенные для любительского рыболовства участки Красным цветом – запрещенные

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Где можно ловить рыбу любителям на Днестре?

Источник:
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
  • Просмотров: 41
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