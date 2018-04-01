size=2]Любительское рыболовство в период нерестового запрета 2018 года В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР издан Приказ от 19 апреля 2018 года № 76 «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительское рыболовство в 2018 году».Данный Приказ согласован с Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР и прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции ПМР (Регистрационный N 8222 от 20 апреля 2018 года).С 20 апреля сего года, согласно Приказу, в период нерестового запрета 2018 года с 20 апреля сего года разрешается (за исключением мест постоянного запрета) любительское рыболовство на следующих участках рыбохозяйственных водоемов:а) река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег:1) с. Грушка – с. Кузьмин;2) ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь;3) здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное;б) Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег:1) с. Стороенцы – с. Белочи;2) с. Ержово – с. Гидирим;3) с. Выхватинцы;4) с. Зозуляны – с. Попенки;5) с. Бутучаны – с. Жура;6) с. Гармацкое – с. Цыбулевка;в) река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег:1) г. Григориополь – с. Бутор;2) с. Токмазея – с. Красногорка;3) с. Бычок – Бендерская крепость;4) городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка;5) теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь;6) паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь;7) плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободзея;8) очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи;г) река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег:1) речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты;д) протока Турунчук:1) с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка;е) Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР.Приказ № 76 от 19 апреля 2018 года Пояснение к карто-схемам по участкам: - река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег: 1. с. Грушка – с. Кузьмин; 2. ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь; 3. здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное; - Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег: 4. с. Стороенцы – с. Белочи; 5. с. Ержово – с. Гидирим; 6. с. Выхватинцы; 7. с. Зозуляны – с. Попенки; 8. с. Бутучаны – с. Жура; 9. с. Гармацкое – с. Цыбулевка - река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег: 10. г. Григориополь – с. Бутор; 11. с. Токмазея – с. Красногорка; 12. с. Бычок – Бендерская крепость; 13. городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка; 14. теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь; 15. паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь; 16. плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободея; 17. очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи - река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег: 18. речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты; - протока Турунчук: 19. с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка; - Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР. Примечание: Белым цветом указаны разрешенные для любительского рыболовства участки Красным цветом – запрещенные