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Барселона рок-фест. Второй день. Полёт нормальный...

Барселона рок-фест. Второй день. Полёт нормальный...
*На фото: пытаюсь сыграть цеппелинскую Лестницу в небо 😁

Известная приднестровская журналистка Жанна Мязина, работала, кстати, в закрытой ныне приднестровскими властями газете "Профсоюзные вести", ныне пребывает за границей. Предлагаем вашему вниманию ее репортаж с рок-фестиваля в Барселоне

Барселона рок-фест. Второй день. Полёт нормальный...
Не считая отваливающихся ног и воспалённых глаз. Два дня с трёх часов дня до трёх ночи на ногах фестивалить. Ух.

Что такое барселонский рок-фест? Это десятки легендарных и не очень групп, сменяющих друг друга на трёх сценах.

Барселона рок-фест. Второй день. Полёт нормальный...

Это десятки тысяч металхэдов, преимущественно каталонцев и испанцев, самые разные, очень живописные и интересные, жизнерадостные и весёлые. Незнакомые люди, но братья и сестры по металлу.

Это реки пива, столбы сигаретного дыма и конопляные облака от косяков, которые тут курит каждый третий.
Это огромный парк, занятый под фест, со всеми необходимыми для отдыха прибамбасами: десятками точек общепита, барами и магазинами, игровыми площадками для детей (есть даже комната страха), беседками для отдыха, кучей штук для фоток на память, импровизированными трибунами для самых уставших, спец трибуной для инвалидов-колясочников, палатками для автограф-сессий, камерой хранения, зонами с разбрызгиваемой водой (чтобы можно было освежиться - в Барсе-то жарища), большим рынком мерча, на котором можно экипироваться с ног до головы во что только пожелаешь (а вот футболок Грэйвворма здесь тоже нет). И много-много биотуалетов, из-за чего там почти нет очередей))
Но главное, конечно, это атмосфера грандиозного музыкального праздника, драйвового, насыщенного, громкого, яркого. Хоть и изматывающего)
  • Сегодня, 07:22
  • DTV
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