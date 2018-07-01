*На фото: пытаюсь сыграть цеппелинскую Лестницу в небо 😁
Известная приднестровская журналистка Жанна Мязина, работала, кстати, в закрытой ныне приднестровскими властями газете "Профсоюзные вести", ныне пребывает за границей. Предлагаем вашему вниманию ее репортаж с рок-фестиваля в Барселоне
Не считая отваливающихся ног и воспалённых глаз. Два дня с трёх часов дня до трёх ночи на ногах фестивалить. Ух.
Что такое барселонский рок-фест? Это десятки легендарных и не очень групп, сменяющих друг друга на трёх сценах.
Это десятки тысяч металхэдов, преимущественно каталонцев и испанцев, самые разные, очень живописные и интересные, жизнерадостные и весёлые. Незнакомые люди, но братья и сестры по металлу.
Это реки пива, столбы сигаретного дыма и конопляные облака от косяков, которые тут курит каждый третий. Это огромный парк, занятый под фест, со всеми необходимыми для отдыха прибамбасами: десятками точек общепита, барами и магазинами, игровыми площадками для детей (есть даже комната страха), беседками для отдыха, кучей штук для фоток на память, импровизированными трибунами для самых уставших, спец трибуной для инвалидов-колясочников, палатками для автограф-сессий, камерой хранения, зонами с разбрызгиваемой водой (чтобы можно было освежиться - в Барсе-то жарища), большим рынком мерча, на котором можно экипироваться с ног до головы во что только пожелаешь (а вот футболок Грэйвворма здесь тоже нет). И много-много биотуалетов, из-за чего там почти нет очередей)) Но главное, конечно, это атмосфера грандиозного музыкального праздника, драйвового, насыщенного, громкого, яркого. Хоть и изматывающего)