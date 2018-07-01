Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил в Фэйсбуке: "Сегодня состоялась встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Обсудили весь спектр двусторонних отношений и региональную ситуацию, в том числе и в сфере безопасности. Отметили позитивные сдвиги в развитии торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота между Молдовой и Россией.
Выразил особую признательность за усилия российского Президента и поддержку решения вопросов, касающихся значительного повышения экспорта сельхозпродукции из Молдовы на российский рынок в 2017 году. Также от имени многих десятков тысяч граждан Молдовы особо поблагодарил за решение ряда вопросов, касающихся снятия ограничений, которые были наложены на граждан Молдовы со стороны миграционных служб. Договорились продолжить усилия для поддержки той позитивной динамики, которая сложилась в торговых отношениях, и для решения проблем наших мигрантов, находящихся в Российской Федерации.
Отдельное внимание уделили вопросам приднестровского урегулирования. Отметили позитивные сдвиги в решении целого блока вопросов, касающихся жителей обоих берегов Днестра. Эти шаги последовательно и результативно укрепляют меры доверия между Тирасполем и Кишинёвом. Контакты с лидерами приднестровского региона будут продолжены.
Дал свою оценку декларациям антироссийского характера, которые в последние недели были приняты на различных международных площадках и касались роли миротворческого процесса в Республике Молдова. В качестве главы государства отметил абсолютно политизированный их характер, противоречащий той реальной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова.
Сделанные с высоких трибун однобокие заявления не соответствуют положению дел, касающегося миротворческой операции в Молдове, и являются частью внутриполитической борьбы и позиционирования в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове. Ещё раз подчеркнули высокую значимость всех участников миротворческой операции и её многолетнюю эффективность. Результаты миротворческой операции позитивно воздействуют на восстановление диалога в действующем формате «5+2» по поиску модели всеобъемлющего политического урегулирования и скорейшего разрешения приднестровского конфликта.
В ходе состоявшегося диалога положительно оценили возможности и перспективы качественного улучшения двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной областях. В связи с этим договорились предпринять дополнительные усилия в развитие нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
Президент России принял и готов рассмотреть просьбу Президента Республики Молдова о безвозмездной передаче техники российского производства для нужд молдавских городов и крупных населенных пунктов. Рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы эта помощь от Российской Федерации начнёт поступать в молдавские населенные пункты.
Поблагодарил Владимира Владимировича Путина за поддержку наших усилий по получению Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе, что не противоречит другим внешним обязательствам, которые взяла на себя наша страна. Для Молдовы сотрудничество с ЕАЭС как новым интеграционным проектом является стратегически важным, исходя из потенциала рынков этих стран и наших экспортных возможностей.
Выразил искреннюю признательность Президенту России за приглашение совершить официальный визит в Российскую Федерацию осенью этого года в согласованные сроки. Уверен, что этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочных стратегических партнёрских отношений Республики Молдова и Российской Федерации.
В завершение встречи ещё раз заверил Президента России, что никаким политическим силам не удастся дискредитировать отношения дружбы и братства между нашими народами, ни в настоящее время, ни в будущем. Уверен, что абсолютное большинство граждан Молдовы поддержат и в дальнейшем позицию Президента Республики Молдова по продвижению курса на стратегическое партнёрство и сохранение исторически сложившихся дружеских отношений с Российской Федерацией, а также сбалансированной внешней политики, открытости к сотрудничеству с Западом и Востоком, исходя из национальных интересов Республики Молдова.