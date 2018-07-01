Новоиспеченный глава правления брестского Динамо Диего Марадона уже выбрал себе дом, где будет проживать в ближайшее время. Как сообщает аргентинская газета Clarín, Марадона выбрал себе дом возле Минска, стоимость которого оценивается в 20 млн долларов. В особняке семь комнат, крытый и открытый бассейны с подогревом и большая зеленая лужайка перед домом. Планируется, что дом будет обслуживать персонал в количестве 11 человек.
Также сообщается, что рядом с домом аэропорт для использования приватного самолета, который ежедневно будет доставлять Диего в Брест.
Кроме личного самолета с собой в Минск Диего привез два автомобиля - BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom. Уже в Белоруссии Марадоне подарили военный внедорожник Hunta Overcomer. источник isport.ua