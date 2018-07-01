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Но еще есть шанс: "Шериф" проиграл "Шкендии" в Лиге чемпионов

Но еще есть шанс: "Шериф" проиграл "Шкендии" в Лиге чемпионов
Тираспольский „Шериф” уступил в гостях „Шкендии” из Тетово, со счётом 0:1, в первом матче в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Единственный гол чемпионы Македонии забили на 24-й минуте встречи, отличился Бесарт Ибраими. 31-летний форвард точно послал мяч в сетку со штрафного, пишет ipn.md.
„У нас было несколько возможностей сравнять счёт, но, к сожалению, нам не удалось забить. Считаю, что шансы на выход в следующий раунд по-прежнему равны”, - заявил на пресс-конференции наставник „Шерифа” Горан Саблич.
Ответный матч „Шериф” – „Шкендия” состоится 31 июля в Тирасполе. Победитель пары встретится в третьем оборочном раунде с чемпионом Австрии – „Зальцбургом”.
  • Сегодня, 17:07
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