По мнению президента Додона, в следующий парламент пройдут три основных игрока: Партия социалистов (ПСРМ), которая претендует на парламентское большинство, нынешняя правая оппозиция и Демократическая партия. Президент предложил три возможных сценария развития событий после выборов. Они зависят от того, каким будет соотношение сил между ключевыми игроками в будущем парламенте и от их договороспособности. Об этом глава государства рассказал в интервью радиостанции Sputnik Молдова. Сценарий первый. Только победа ПСРМ Президент заявил, что на этих выборах ПСРМ будет бороться за парламентское большинство, а если партия его не получит, то не будет вступать в коалиции с другими силами. «Если партия не получит большинства в парламенте, то возникнет необходимость в коалициях», — отметил глава государства.
Додон исключил возможные альянсы социалистов сдругими партиями, которые, по его прогнозам, попадут в следующий парламент. Единственно возможным для ПСРМ вариантом, по словам Додона, может быть сотрудничество с независимыми депутатами, которые пройдут по одномандатным округам, с которыми можно договариваться о создании парламентского большинства«. Сценарий второй. Коалиция правых и Демпартии Следующий сценарий, который прогнозирует Игорь Додон, — альянс правых против социалистов. Правда, глава государства считает его маловероятным в связи с противостоянием правой оппозиции и находящейся у власти ДПМ.
«После того, что произошло в Кишиневе за последние месяцы, и то, что продолжится этой осенью — я имею в виду протесты правой оппозиции против правой проевропейской партии власти, — думаю, что шансы создать на правом фланге новый альянс минимальны», — рассказал президент.
Сценарий третий. Новые выборы В ситуации, когда ПСРМ не пойдет на коалиции, а нынешняя оппозиция и Демпартия вряд ли готовы объединяться, по мнению президента, вероятен последний, третий, сценарий. Додон считает, что после парламентских выборов возможны внеочередные выборы, результаты которых будут уже иными.
«И следующий сценарий, который очень реален — это досрочные парламентские выборы. Если ПСРМ не сможет получить большинство и договориться с независимыми депутатами, тогда велика вероятность досрочных выборов. В этом случае Партия социалистов получит еще больше мандатов», — заключил президент. Источник