Каждый год 28 и 29 июля по всей Приднестровской Молдавской Республике проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине ввода российских миротворческих сил. И это неудивительно, ведь эти даты для Приднестровья сродни Дню Победы для республик бывшего СССР. Приднестровцы знают цену миру и благодарны тем, кто покончил с войной.
Однако время идет, жизнь продолжается. На обоих берегах Днестра уже выросло поколение, не видевшее ужасов войны, не познавшее страха и ненависти. Не означает ли это, что и Молдавии, и Приднестровью пришло время перевернуть мрачную страницу и начать отношения с чистого листа?
Сейчас различные эксперты много ожидают от "молдавского назначения" российского вице-премьера Дмитрия Козака. Как известно, в свое время этот политик стал автором проекта урегулирования конфликта на Днестре. Скептики могут возразить, что если в 2003 году ничего не получилось, не выйдет и сейчас. Но 2003 год, как банально это не звучит, сильно отличается от 2018 года.
Так, в настоящее время в Молдавии происходят мощные политические трансформации. Молдавское общество впервые сталкивается с той же угрозой, что и приднестровцы - угрозой поглощения другим государством и потерей национальной идентичности. Впервые граждане Молдавии почувствовали, каково это - бороться за сохранение названия родного языка, национальности, культуры и истории. Возможно, все это повлияет на выбор Молдавии в 2019 году и ее дальнейшие отношения с Приднестровьем...
А пока у наших соседей неспокойно, наш покой охраняют те, кто принес мир в 1992 году - миротворцы. Благодаря им Приднестровье сейчас является островком безопасности среди геополитических бурь на Западе и на Востоке. Как и положено месту, где закончилась война! Екатерина Бородина