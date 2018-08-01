Уровень фенола в Тирасполе: В марте 2018 г. зафиксировано 5 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу, максимум достиг отметки 1,3 ПДК. В апреле 2018 г. зафиксировано 10 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу, максимум достиг отметки 1,7 ПДК. В мае 2018 г. зарегистрировано 35 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу. Максимум достиг отметки 2,6 ПДК. В июне 2018 г. зарегистрировано 25 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу. Максимум достиг отметки 2,3 ПДК.