Dnestr.TV

 
0

Кто травит Тирасполь фенолом? Не ищут пожарные, не ищет милиция, не ищут фотографы нашей столицы...

Кто травит Тирасполь фенолом? Не ищут пожарные, не ищет милиция, не ищут фотографы нашей столицы...
Уровень фенола в Тирасполе:
В марте 2018 г. зафиксировано 5 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу, максимум достиг отметки 1,3 ПДК.
В апреле 2018 г. зафиксировано 10 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу, максимум достиг отметки 1,7 ПДК.
В мае 2018 г. зарегистрировано 35 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу. Максимум достиг отметки 2,6 ПДК.
В июне 2018 г. зарегистрировано 25 случаев с превышениями максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по фенолу. Максимум достиг отметки 2,3 ПДК.

Источник
  • Вчера, 11:39
  • DTV
  • Просмотров: 512
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна