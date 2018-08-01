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Додон: Если они думают что "нагнут" левых, то увидите другого президента

Додон: Если они думают что "нагнут" левых, то увидите другого президента
Додон назвал парламентские выборы Рубиконом и впервые заявил о своих действиях после них.
За прошедшие 18 месяцев с момента вступления Игоря Додона в должность главы государства его политические оппоненты попытались сделать всё для того, чтобы полностью исключить президента из внутренней политики, потому что он всегда был не согласен с тем, что они делают. В этой ситуации у главы государства было два варианта: сосредоточиться на повестке дня и реализовывать то, что ему было под силу, или сразу же после выборов прибегнуть к силовому варианту взятия власти.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV, отметив, что он выбрал первый вариант и считает это правильным решением.

"Эти полтора-два года, из-за того, что мою деятельность блокировали внутри, я помогал людям. Я для себя принял решение, чем мы будем заниматься", заявил президент.

Предстоящие парламентские выборы глава государства назвал своеобразным Рубиконом своей деятельности. Игорь Додон отметил, что не намерен больше заниматься только этой повесткой, и пойдет по другому пути, если в результате голосования у него и далее не будет возможности влиять на внутреннюю политику страны.

– Тогда у меня будет два варианта. Первый – вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы поменять ситуацию.
Второй вариант – поставить этим ребятам ребром вопрос о переходе на президентскую форму правления. Не согласны – тогда читайте пункт номер 1. И все. Других вариантов не может быть.
Если они думают, что опять нагнут “левых”, и при помощи “правых” соберут себе комфортабельное парламентское большинство и оно будет точно так же двигаться, как последние полтора-два года, то вы увидите другого президента после выборов. Который будет на площади и будет действовать совсем по-другому. Я не хочу остаться в истории государства как президент, который никак не мог повлиять на ситуацию внутри страны, как это уже было у нас.
Если после парламентских выборов из-за манипуляций моих оппонентов у президента вместе с пропрезидентской партией не будет возможности повлиять на внутреннюю политику, то есть, если мы не будем в парламентском большинстве или правительстве, тогда мы пойдем другим путем, – подытожил глава государства

  • Сегодня, 05:18
  • DTV
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