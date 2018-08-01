Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с артистом Евгением Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник из ближайшего окружения артистов.
"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, - сказал собеседник агентства. - Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей".
Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа в 10:50 мск.
В суде интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин, который отказался от комментариев. Адвокат Елена Забралова будет представлять интересы Степаненко.
СМИ объяснили причину скандала между супругами, которые прожили вместе 32 года. Поводом для расставания 72-летнего Петросяна и его четвертой жены, 65-летней Степаненко, могла стать молодая помощница Петросяна. Источники отмечают, что юморист не скрываясь встречался с 29-летней коллегой, покупал подарки и ездил с ней отдыхать. Раздел имущества звездной пары очень удивил пользователей соцсетей, и они сравнили Петросяна с актером Арменом Джигарханяном, который развелся с Татьяной Власовой после 48 лет брака из-за молодой Виталины Цымбалюк-Романовской.
Профессор Института психоанализа, сексолог Александр Полеев заявил газете ВЗГЛЯД, что после развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко на артиста могут объявить охоту молодые актрисы. «Когда человек с положением и властью остается один, то он для девушек, в первую очередь актрис, представляет большой интерес. Представьте разницу: самой всего добиваться в карьере или по просьбе Петросяна получить приличную роль в любом спектакле. Кто же из режиссеров откажет Петросяну или Джигарханяну?» По его словам, случаи, подобные разводам вышеупомянутых артистов, не обязательно громкие скандалы. Полеев объяснил, почему великовозрастные мужчины решаются на разрыв многолетних отношений:
«В абсолютном большинстве это – последняя любовь, последний секс бесплатный или относительно бесплатный. Это последняя женщина, которая что-то к этому мужчине испытывает: может быть, любовь, возможно, привязанность или просто желание хорошо устроиться в жизни. Во всяком случае, такой мужчина ей в какой-то степени приятен. Поскольку в дальнейшем на секс у мужчины не будет сил, то скрываться уже не хочется. Наоборот, хочется жить в открытую, где-то бывать вместе, возможно, даже ребенка завести последним живым сперматозоидом. Уже через год–два это будет поздно».
Сексолог уточнил, что в таких случаях речь идет о состоятельных мужчинах: «Молодая женщина вряд ли полюбит мужчину старше себя на 30 лет без денег и социального статуса. Полюбить-то она его, может, и полюбит, но создавать семью вряд ли решит. А тут может быть и любовь, и стремление создать себе благополучную жизнь, а может быть и желание через 10–15 лет остаться богатой вдовой». «Речь идет о людях состоявшихся, уважаемых. Как правило, это люди независимые, и на общественное мнение им плевать с высокой вышки. Тем более что, с одной стороны, шепот за спиной и разговоры, с другой – у него может быть убежденность, что женщина к нему неплохо относится и, быть может, даже влюблена, – отмечает эксперт. – И рядом с ним – молодое тело, молодое обаяние, молодая душа. Конечно, такое осуждение задевает, ведь нередко высказывается в резкой и обидной форме. Но с этими тезисами в квартиру никто не приходит, а сама девушка говорит, что дело не в возрасте и богатстве, а в любви, и мужчина готов этому верить». Полеев подчеркнул, что в сфере подсознания мужчина уходит от старости: «Если у тебя молодая жена с молодыми интересами, то и ты сам кажешься себе несколько моложе. Такое своеобразное бегство от старости. Более молодой партнер при этом мудреет». Полеев отметил, что если молодая женщина выйдет замуж за ровесника, ей предстоит преодолеть массу трудностей: это и материальные сложности, и психологические, особенно если это актриса или певица – в той профессиональной сфере, где очень высока конкуренция. «У нее появляется сразу все: знакомства, врачи, вещи, квартира, работа. И все это – благодаря ему», – отметил Полеев.
«Петросян человек умный и не говорит о своей личной жизни на каждом углу, как некоторые. Мужчина уходит к молодой любовнице, понимая, что или он сейчас начинает с ней жить, либо через год это все уже будет бессмысленно, потому что отношения перейдут в дружбу», – подытожил эксперт.