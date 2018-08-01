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Новости оппозиции Приднестровья

Новости оппозиции Приднестровья
На очередном заседании Союза Оппозиционных Сил Приднестровья был создан Координационный Совет организации и избран председатель Совета – Баринов Вячеслав Федорович.

Как сообщают ряд источников, Союз Оппозиционных Сил Приднестровья продолжает свою работу, направленную на улучшение социально–экономической обстановки, защиту законных прав и интересов граждан, сохранение пророссийского вектора развития республики.

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является консолидация гражданского общества для диалога и сотрудничества со всеми неравнодушными жителями республики и патриотическими общественными организациями Приднестровья.

При этом СОС Приднестровья намерен действовать исключительно в правовом поле и в соответствии с Законами и Конституцией Приднестровской Молдавской Республики.
На фото: Баринов В.Ф. - справа
  • Сегодня, 15:19
  • DTV
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