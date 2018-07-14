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Нейтральный субъект: Глава Молдавии начнет обсуждение статуса Приднестровья

Нейтральный субъект: Глава Молдавии начнет обсуждение статуса Приднестровья
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении начать обсуждение вопроса о статусе Приднестровья, учитывая территориальную целостность Молдавии. Об этом он написал в Facebook после встречи с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Майклом Скэнланом.
По словам Додона, сегодня есть "реальные шансы осуществления важных шагов в решении приднестровского конфликта после парламентских выборов. Я по-прежнему хочу начать обсуждение вопросов... о разработке и принятии специального правового статуса Приднестровья". Парламентские выборы в Молдавии намечены на 24 февраля 2019 года. Как пояснил "РГ" молдавский политолог Богдан Цырдя, Приднестровью предполагается придать статус субъекта Федерации в составе Молдавии. "Что касается международного политико-военного статуса, то речь может идти о нейтралитете, гарантированном Совбезом ООН", - отметил эксперт. Также Цырдя полагает, что в будущем у Тирасполя появится перспектива присоединения к ЕАЭС.

По словам сотрудника Института экономики РАН, эксперта РСМД Андрея Девяткова, "решение приднестровского вопроса - часть политической программы Додона". "Это одна из внешнеполитических инициатив Додона и Партии социалистов, которая становится все более актуальной в преддверии парламентских выборов", - пояснил Девятков "РГ". Механизм обсуждения статуса Приднестровья может быть двухступенчатым: "Необходимо разработать согласованное предложение по приднестровскому вопросу со стороны Кишинева, где присутствуют силы, занимающие различные позиции. А затем можно выносить такое предложение на обсуждение в формате "5+2" (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США, Евросоюз, - прим. "РГ")".

"В будущем у Тирасполя может появиться перспектива присоединения к ЕАЭС"

Но согласится ли правительство Молдавии обсуждать статус Приднестровья, то Девятков отметил, что необходима стабилизация в отношениях между Россией, США и ЕС, которые должны увидеть для себя преимущества в позитивном изменении 25-летнего статус-кво на Днестре".

Декларация о независимости Приднестровья была принята в 1991 году.
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  • Вчера, 06:41
  • DTV
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