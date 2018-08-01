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Предпринимателей отправят в онлайн-кассы

Предпринимателей отправят в онлайн-кассы
Правительство Приднестровья сегодня утвердило концепцию организации и внедрения онлайн-касс в республике. Они призваны будут заменить традиционные контрольно-кассовые аппараты. При этом налоговики хотят, чтобы онлайн-кассы использовались и индивидуальными предпринимателями (ИП), которые сейчас не обязаны применять контрольно-кассовые машины.

Директор Государственной налоговой службы Максим Баденко рассказал, как это планируется сделать для ИП на практике. Им могут бесплатно раздать мобильные телефоны с функциями контрольно-кассовых машин, а также мини-принтеры для печатания и выдачи чеков. Или же индивидуальный предприниматель может приобрести все это сам, а затем государство возместит ему расходы.

Внедрение онлайн-касс – одна из мер по сокращению размеров «ненаблюдаемой» экономики, выводу ее «из тени». По словам Максима Баденко, она дает хороший эффект в России, Казахстане, а также в ряде европейских и азиатских стран. «В Испании, например, при появлении онлайн-касс число выданных чеков в первый год увеличилось фактически в два с половиной раза, что существенно сказалось на поступлениях от налога на прибыль. У продавца нет возможности не выбить чек, и это свидетельствует о реальном объеме продаж, что напрямую связано с увеличением доходов госбюджета», - отметил директор ГНС.

Он обратил внимание на то, что многие местные бизнесмены, ранее работавшие в форме юридического лица, переходят (либо уже перешли) на предпринимательский патент. Основные причины этого – низкая налоговая нагрузка для ИП, еще более сократившаяся с 2017 года, а также как раз отсутствие обязанности вести бухгалтерский учет и применять контрольно-кассовую технику.

При этом Максим Баденко подчеркнул, что и те контрольно-кассовые машины, которые сегодня используются юрлицами, несовершенны и не гарантируют достоверности отображаемых в фискальной памяти данных. Это позволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам скрывать свои доходы и уклоняться от уплаты налогов, констатируют в Госналогслужбе.

Новая технология даст возможность налоговикам получать данные о совершаемых операциях в режиме онлайн, что должно существенно упростить налоговый контроль.

По словам директора ГНС, начать реализацию проекта, связанного с внедрением онлайн-касс, можно будет в первом квартале 2019 года, если перед этим укомплектовать налоговую службу необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Всего, как сообщил Максим Баденко, сегодня в республике зарегистрировано 6,5 тысяч контрольно-кассовых машин, используемых юридическими лицами; кроме того, по итогам 2017 года в ПМР было более 21 тысячи работающих индивидуальных предпринимателей. Это значит, что необходимое количество новых комплектов контрольно-кассовых аппаратов-онлайн составит около 28 тысяч единиц.

Председатель правительства Александр Мартынов поинтересовался у руководителя ГНС, обсуждался ли вопрос о внедрении онлайн-касс с самими предпринимателями. «Они обычно очень волнуются, когда такие движения происходят без согласования с ними», - заметил премьер.

Как выяснилось, с бизнесом пока соответствующего разговора не было. Потому Александр Мартынов поручил министерству экономического развития в ближайшее время вынести инициативу на обсуждение Совета по предпринимательству.

«Уверен, что после этого появятся какие-то корректирующие предложения. В любом случае по таким проектам нам необходим общественный договор с предпринимательским сообществом, чтобы мы не будоражили ситуацию и не создавали каких-то шоков», - подытожил глава правительства.

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  • Вчера, 06:40
  • DTV
  • Просмотров: 176
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