Dnestr.TV

 
0

Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

Корейский производитель обошел прошлогоднего победителя — Porsche
Марка Genesis заняла первое место в рейтинге удовлетворенности агентства J.D. Power. Корейский производитель на один балл опередил прошлогоднего лидера — компанию Porsche. Лучшей моделью бренда стал седан G80, занявший второе место в классе премиальных среднеразмерных автомобилей.

В этом году рейтинг был составлен на основе опроса 68 тысяч покупателей новых автомобилей после 90 дней владения машиной. Им предстояло оценить покупку по 77 пунктам — от ощущений при нажатии на педаль газа до комфорта во время движения. Общий рейтинг для каждого из 31 производителя рассчитывался по 1000-балльной шкале.
По подсчетам специалистов J.D. Power., Genesis набрал 884 балла при среднем показателе по сегменту 851 балл. Компания Porsche заработала 883 балла. Следом за ними следуют BMW (863), Lincoln (861), Mercedes-Benz (858), Audi (853) и Volvo (850). Замыкают рейтинг аутсайдеры: Jeep, Mazda и Mitsubishi. У них 799, 798 и 783 балла соответственно.

Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

В прошлом году первую строчку рейтинга APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) занимал Porsche. Марка заработала 884 балла. Genesis с оценкой в 869 баллов располагался на втором месте. Третье место — 855 баллов — досталось BMW.
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • ДТП в Бендерах: no comment
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Чего боится приднестровское правосудие?
  • С газовой трубы придется слезть?
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • ДТП в Бендерах: no comment
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Чего боится приднестровское правосудие?
  • С газовой трубы придется слезть?
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна