Отчет доктора фил. К. Круш-Грюн, Международное общество прав человека, Август 2018 года Глубокое разочарование после 30 лет украинской независимости и невыразимых страданий -самая большая страна Европы, житница, страна с самыми красивыми мелодиями на последнем издыхании
Небольшая беседа с украинским психологом в самолете в Киев После того, как коллега в последнюю минуту не смог отправится в командировку, я неожиданно для себя сижу в самолете летящим в Киев. Рядом со мной дружелюбный пожилой господин из пригорода Киева. В течение последнего месяца он был в Швейцарии и в Германии. Двое его детей работают там психологами. Я спрашиваю его, как обстоят дела сейчас с президентом Порошенко и новой властью, пришедшей после событий Майдана. «О боже» – он отвечает, – « все гораздо хуже, чем было раньше». Люди находятся в худшем положении, безработица растет и многие вынуждены пытаться заработать деньги за границей, чтобы прокормить свои семьи. Старики остаются со своими жалкими пенсиями. Я деликатно спрашиваю его, насколько высока его пенсия. Почти немного смущаясь, он признается, что его пенсия все еще относительно хороша, но он проработал 50 лет на руководящей должности психолога в одной из больниц Киева. Он получает 200€. Доктор с любовью рассказывает о своих двух детях и внуках, он очень рад, что они смогли укорениться за границей, и общается с ними каждый день по скайпу. Швейцария его сильно очаровала и там было даже красивее, чем в Германии. Я спрашиваю, учитывая, насколько плоха ситуация в его родной стране, думал ли он провести там свои оставшиеся годы со своими любимыми детьми и внуками. Да, он уже думал об этом, но ни он, ни его жена не говорят по-немецки; они живут в сельской местности в Украине и имеют там хороших соседей. У них есть свои друзья, свой сад и своя жизнь. В этом смысле нет, они не хотят покидать родину в старости.
Я спрашиваю его, что он думает о новых законах о языке в Украине, которые теперь должны сделать украинский обязательным и насильно подавлять русский язык. Он отвечает как сын украинской матери и русского отца (как и Михаил Горбачев), и, конечно, как психолог. Для него человек всегда на первом плане, эта навязанная ненависть к русским неестественна, надо всегда различать власть и ее народ. У него всегда была тесная связь с русским народом, почему он должен их ненавидеть сейчас? Да, Путин-автократ, Порошенко-мошенник, и в целом мир сейчас кишит плохими президентами, Трамп тоже сумасшедший. Мы продолжаем говорить до самого приземления в Киеве уже не о политике, а о частных делах, хотя мы просто случайно встретились. Во время путешествия я получила некоторые полезные психологические консультации и теплое прощание.
Личные встречи нашей международной команды (из восьми стран), важный момент в работе по правам человека. Я с облегчением вижу в самолете, что предсказанная жара с дождем, кажется, не так беспощадно неумолима, как в последние (и ближайшие) недели в Германии. Нас заберут и отвезут на остров Гидропарк в центре Киева в обставленный со вкусом отель на воде; в такую погоду это замечательное место для семинара на котором мы встретимся с блогерами из всех стран Восточного партнерства (ВП) и России для работы над нашим совместно разработанным международным сайтом по правам человека. Этот проект поддерживается Министерством иностранных дел Германии, за что мы все очень благодарны. В регионе Восточного партнерства (+Россия) существует большой интерес к событиям, происходящим по «соседству». Команды из восьми стран знают друг друга уже много лет и всегда приятно видеть, как хорошо уживаются все – и российские представители с представителями Украины и Грузии, и даже представители Азербайджана и Армении.
Самая большая революция в маленькой стране: подарок-сюрприз к 70-летию Всеобщей декларации прав человека. Представитель Армении также является героиней первого дня встречи. Её лицо излучает счастье. Все искренне поздравляют и обнимают ее. Она сообщает, что знает Никола Пашиняна лично с университетских дней и возлагает на него большие надежды. Они справились с бархатной революцией снизу. Но они также знают, что это только начало, и что их президент сейчас отчаянно нуждается в любой поддержке, которую он может получить. Многое уже произошло с тех пор, как почти три месяца назад состоялись его избрание. Ежедневно разоблачаются и доводятся до сведения общественности коррупционные скандалы, возбуждаются уголовные дела с заботой о соблюдении верховенства права. Каждый день проходят демонстрации; например, студенты начали демонстрации с требованием назначить нового директора университета, а граждане сопротивлялись строительству дороги. Это почти похоже на демократию на низовом уровне. Что я нахожу очень впечатляющим, так это то, как Пашиняну удалось умело украсть ветер из парусов “враждебных” соседних стран; в адрес Турции он говорит, что международное признание геноцида – это не вопрос армяно-турецких отношений. Азербайджану он предложил мирное решение нагорно-карабахского конфликта с участием ОБСЕ. А во второй день нашего семинара он приказал арестовать экс-президента Кочаряна по обвинению в фальсификации выборов и приказа стрелять в демонстрантов с последующими жертвами.
В экономическом плане у него есть современные и квалифицированные советники, которые знают, что преодоление кор-рупции и взяточничества, т. е. “клептократии” (термин, ис-пользуемый в известной книге “почему нации терпят неудачу”, является одним из его экономических советников), имеет пер-вoстепенное значение. Помимо финансовой поддержки со стороны более чем в два раза большего числа армян в миро-вой диаспоре, это то, что ищет Президент и его армянская команда, с ее небольшими раз-мерами, слабой экономикой и всего тремя миллионами жителей. Помимо всех сомнений в успехе”быстрых ” революций, я счастлива быть зараженной этой радостью, потому что, к сожалению, в правозащитной деятельности слишком мало поводов для радости; в последние годы, как представляется, нарушения прав человека происходят в странах, которые ранее считались вскормленными на Всеобщей декларации прав человека, как на грудном молоке. Какой горький подарок к 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека в этом году.
Чемпионат мира в России: строгое разделение спорта и конфликта? На семинаре было много любителей спорта, которые спросили представителя из России, как он пережил Чемпионат мира в Москве. Будучи родом из Москвы, он рассказал, как впечатляюще было видеть толпы фанатов со всего мира на улицах Москвы. Это было что-то очень особенное для всех в России, и почти с благодарностью они воспользовались возможностью, чтобы показать этим гостям, что они не холодные, злые люди; по его мнению, всё прошло хорошо в течение этих недель. Надо разделять политику и международные спортивные соревнования. Даже провокациям вроде тех что были с Шакири или Видой не будет места на поле. “А что произошло там в Германии с вашим Озилем?”, был вопрос, который внезапно привлек всеобщий интерес. Я сообщила, что он сфотографировался с президентом Турции и поэтому получил сильную критику. Я вижу, что никто не понимает, что именно я имею в виду, и тут же возникает последующий вопрос: “в чем проблема, что он фотографируются с турецким президентом? Он ведь из Турции, правильно?” Повторяясь несколько раз, я объясняю, что игрок сборной Германии также обязан представлять Германию и то, что он позволил себе сфотографироваться перед президентскими выборами и преподнести Эрдогану в подарок майку, Озил практически продемонстрировал свою поддержку в качестве представителя Германии в предвыборной кампании Эрдогана. Я напомнила всем, что в прошлом году мы почти все общались вместе с Кан Дундаром, мы знаем, сколько человек Эрдоган посадил за решетку. Да, все кивают, но это больше для успокоения моего волнения, чем от понимания моей позиции. И снова последующий вопрос: “то есть вы говорите, что его право на свободу убеждений к нему не относится?” Я пытаюсь далее объяснить, что футбол для нас очень важен, в каждом маленьком городке и в каждом городе есть футбольный клуб, и для нас национальные футболисты также в какой-то степени считаются почетными представителями нашего государства. Тем не менее, все лица вокруг меня остаются скептическими. Почти разгневанная, я говорю: “немецкий национальный футболист, выросший в нашей либеральной демократии, не должен публично позировать с диктатором, который бросает десятки тысяч невинных граждан в тюрьму!” Я все еще не уверена, что они поняли меня в этот момент, но я также не уверена, правильно ли я сказала; это не казалось правильным, но теперь они ясно поняли, почему тема Озила заняла так много места в наших средствах массовой информации. По крайней мере, не осталось никаких вопросительных взглядов, только тонкие улыбки подавленного удивления. К игре на поле может применяться строгое разделение спорта и конфликта, но вне этого, на мой взгляд, внимание мира должно использоваться как уважаемая площадка для решения существующих конфликтов.
Просто фейк? Новый украинский учебник географии: создание идентичности под давлением времени Наш представитель из Молдовы наткнулся на новый украинский учебник географии для восьмого класса, якобы рекомендованный Министерством образования. Я сижу рядом и слушаю, как он читает из учебника вслух:
Страна с самыми красивыми мелодиями Украина, как страна, существует тысячи лет в тех же границах, имеет самое большое количество и самые мелодичные народные песни, на которых основана вся музыка в мире. Этнический украинец полон боевого духа, героический солдат, который защищал западный мир тогда и сейчас, украинские женщины славятся своей красотой. Немецкие ученые идентифицировали украинцев как германских славян, а американские ученые подтвердили, что украинский народ принадлежит к самой древней этнической группе в мире. Непреодолимая тоска по звездам – это украинская черта характера, которая также является причиной того, что украинцы повлияли на космические путешествия больше, чем все другие страны на земле вместе взятые. Более того, украинская пшеница кормит каждую страну мира. Поэтому можно сказать, что украинский народ подарил остальному миру музыку, хлеб, крылья. Смех повсюду и даже я ловлю себя на смехе. Мы все приходим к выводу, что это должна быть “подделка”, созданная российской стороной. Конечно, Украина имеет огромный спрос на формирование собственной идентичности на основе строгого отмежевания от всего русского, но, безусловно, должны быть вещи и получше, чем страна с самыми мелодичными народными песнями и тому подобное.
Миграция в Европе: украинская теория для молодых школьников Хотя приведенные выше фразы смешны до такой степени, что они забавны, учебник также включает в себя некоторые абзацы, которые я бы не считала смешными: “До недавнего времени в европейских странах доминировали Теория и практика мультикультурализма. Европейские политики считали, что иммигранты постепенно примут культуру и традиции стран, в которые они иммигрировали, выучат языки, станут немцами, французами, итальянцами и так далее. Однако, этого не произошло. Представители национальных меньшинств предпочитали изолированную жизнь, чтобы сохранить свои родные традиции, языки, религии и т. д. И сегодня мы видим, что эта тенденция распространяется по всему миру. Национальные меньшинства обосновались в своих районах и кварталах, в которые они предпочитают не допускать посторонних. Это привело к тому, что некоторые национальные меньшинства образовали странные мини-государства в европейских странах. Они не просто ведут себя нейтрально по отношению к традиционным государствам, но и враждебно”.
Глубокое разочарование после 30 лет украинской независимости и невыразимых страданий – самая большая страна Европы, житница, страна с самыми красивыми мелодиями на последнем издыхании Борис, мой старый украинский коллега, который присоединился к приветственной встрече, убежден, что этот учебник – не шутка и не Российская подделка. Для него его дом стал абсолютным “сумасшедшим домом”. Борис, мужественный правозащитник из старой советской эпохи и бывший сотрудник новообразованного парламента после образования государства Украина в 1991 году. Помню, как тогда все были горды и полны энтузиазма. Я понимаю его гнев и разочарование. Прошло почти тридцать лет, и куда же этот восторженный дух первооткрывателя привёл их? На протяжении многих лет в Восточной Украине продолжается война, в результате которой 2 миллиона человек стали беженцами, более десяти тысяч погибших и еще больше раненых; украинские мирные жители, проживающие в зонах боевых действий, едва выживают в условиях крайнего давления, а пули продолжают летать каждый день, что приводит к “невыразимым страданиям”, по словам лидера ОБСЕ. Самая большая страна Европы, житница, страна с самыми красивыми мелодиями, не в состоянии играть достаточно громко, чтобы быть услышанной над какофонией барабанов и труб нынешней мировой суматохи. Олигархи наслаждаются сладкой шоколадной стороной власти и ничем не делятся с народом; националистические упрощения доведены до абсурда; хулиганство, произвол и бесчеловечные условия содержания под стражей продолжают ухудшаться. По крайней мере, так видит это мой старый друг.
На правильном пути к Европе Однако точка зрения Бориса не единственная, на самом деле его точка зрения противоположна другой, моего украинского друга, которого я посе-тила в прошлом году в Одессе. По его мнению, Украина находится на единственно верном пути после событий Майдана, взяв на себя обяза-тельство идти в направлении Европы. Это путь к свободе и независимости, который решительно уводит от вечного престола Путина и от советской модели. Если Порошенко будет плохим президен-том, он просто не будет переизбран, а за ним последует новый; если он будет так же плох (или она, как нынешний лидирующий кандидат Юлия Тимошенко), будут новые выборы. В какой-то момент придет хороший; общее направление имеет большее значение.
Хулиганы в Киеве, ничего необычного Мой друг также сказал мне, что после использования в качестве “фронтовых бойцов” во время Майдана правые националистические партии распались. Однако де-факто все еще существует большое число пережитков, включая агрессивных националистических сторонников жесткой линии, которые избивают таких узников совести, как Руслан Коцаба, разрушают залы судебных заседаний или совершают нападения на ромов, часто безнаказанно. Даже обычные жестокие преступные группы, похоже, утратили страх перед законом. На завтрак на следующее утро я узнаю, что некоторые участники семинара поздно вечером отправились в караоке-бар, где внезапно появилась группа из десяти человек в масках и разгромили заведение в течении нескольких минут, а затем снова исчезли. Все гости сидели молча; позже приехала полиция, и все было так, как будто ничего не произошло. Другие гости в караоке-баре сказали им, что в этом нет ничего необычного. Я в шоке и призываю украинских коллег сообщить подробности истории. Да, к сожалению, в этом не было ничего необычного, что-то подобное могло произойти даже средь бела дня. Мы проводим еще одну групповую сессию, на которой информируем всех участников и просим их избегать потенциально опасных ситуаций.
Возвращение Тимошенко 31 марта: не первоапрельская шутка? Мы приступим к работе. Наш международный вебсайт, который был разработан совместно два года назад, является очень тонким и динамичным продуктом, который постоянно подвергается новым корректировкам и техническим инновациям. Весь уик-энд мы много работали, к счастью, в Киеве было не так жарко как дома, а наш конференц-зал был расположен на Днепре. Есть еще время обсудить деликатные темы, которые мы не можем опубликовать на нашем сайте в эти выходные, но время летит и прощания с этой особенной группой людей всегда немного болезненны. И вот я уже сижу в такси обратно в Киевский аэропорт Борисполь. Таксист спрашивает, есть ли у меня правильная сдача, так как у него нет сдачи. Цена 189 грн была согласована с его фирмой заранее. Это около 6€ за 35 километров. По цене бензина 95 центов за литр, его компания зарабатывает чуть меньше 3€. Я не знаю, сколько из этой суммы получает водитель. Я даю ему 210 гривен, а он радуется чаевым в 70 центов. Хотя меня и мучает совесть, я наслаждаюсь роскошью поездки на такси, зная, что во Франкфурте мне придется снова окунуться в толпу общественного транспорта.
Я спрашиваю его, как обстоят дела сейчас, с президентом Порошенко и новой властью пришедшей после событий Майдана. «О боже» – он отвечает, -«все гораздо хуже, чем было раньше». Люди находятся в худшем положении, безработица растет, и многие вынуждены пытаться заработать деньги за границей, чтобы прокормить свои семьи. Старики остаются со своими жалкими пенсиями. Я не спрашиваю его о будущей пенсии. Я сказала, что, похоже, Тимошенко будет баллотироваться на выборах в следующем году. Да, говорит, она последняя надежда, как человек, который может заявить о себе среди тех, кто на вершине; не как Порошенко, он слишком слаб. Она бы закончила войну и сделала условия жизни людей в Украине лучше.
Я ошеломлена тем, что Тимошенко, которая четыре года назад хотела “застрелить российских собак и их лидера”, сейчас воспринимается как миротворец. То, что она, как олигарх с многочисленными связями с коррупцией задолго до того, как она была премьер-министром, теперь рассматривается как носитель надежды против социальных трудностей населения.
Тот факт, что Порошенко не будет переизбран, был очевиден в течение длительного времени; четыре года назад МОПЧ уже выступал против поспешных выборов с ним как практически единственным кандидатом. Однако то, что Тимошенко вернулась на передовые позиции, несколько удивляет. По-видимому, ее полный разворот от разжигания войны к более примирительным тонам и обещание решения социальных проблем населения, прекрасно сработали … Даже как женщина, как одна из “тех, кто там”, она, по крайней мере, доказала, что она не позволит чему-либо одолеть её, несмотря на довольно необычную историю жизни. Это то, что нельзя доверить даже рок-певцу или кандидату из актеров.
“Те, кто там” – “они нам не дадут” – они не оставят нас Хотя я на самом деле знаю ответ, я задаю последний вопрос: «есть ли кто-то разумный из политиков, которому люди могут доверять, кто придёт снизу с прочной программой»? «Ах, как же вы до этого дошли, они же нам не дадут», – прозвучало как будто выстрел из ружья. Я снова чувствую тошноту в животе, 27 лет после независимости, 4 года после Майдана, и это все еще ответ.
P. S. не фейк Вернувшись во Франкфурт, на следующий день я получила электронное письмо со ссылкой на приказ Министерства, а также ссылку на украинского учебника географии.