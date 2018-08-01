Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире Джордж Клуни заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн. Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала в среду, 22 августа. Отмечается, что Клуни также заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн.
Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон. На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине Мстители: Война бесконечности.
Американское издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Лидером в этом году по-прежнему остается колумбийка София Вергара, которая не сходит с первой позиции шестой год подряд. Рейтинг был обнародован на сайте Forbes.
Издание отметило, что за прошедший год Вергара заработала 41,5 миллион долларов. Такую сумму актриса смогла заработать благодаря съемкам в ситкоме "Американская семейка", который выходит в эфир с 2009 года.
Вторую позицию в рейтинге заняла Кейли Куоко - звезда телесериала "Теория Большого взрыва". За прошедший год она заработала 26 миллионов долларов.
А замыкает тройку лидеров Минди Калинг, которая заработала 13 миллионов долларов благодаря сериалу "Офис".
В рейтинг также были включены Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Робин Райт и Поли Перретт.