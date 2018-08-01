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Игорь Додон встретился с экс-Президентами и главами Правительства и Парламента Молдовы

Игорь Додон встретился с экс-Президентами и главами Правительства и Парламента Молдовы
Встреча прошла в День Независимости РМ. Глава государства обсудил с коллегами ситуацию в стране и ее дальнейшие перспективы. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

Президент отметил, что по мнению всех приглашенных, в истории страны были как отрицательные, так и положительные периоды, однако сегодняшнее положение страны вызывает тревогу, поскольку такой степени разобщенности и враждебности не было никогда за все 27 лет независимости.

«Бывшие руководители Республики Молдова в связи с этим выражают уверенность в том, что задачей сегодняшней и будущей власти является консолидация общества и устранение существующих проблем и противоречий. Участники беседы выразили Президенту благодарность за приглашение и отметили необходимость проведения таких встреч на регулярной основе для совместного поиска оптимальных решений»,-написал Игорь Додон.

В связи с этим предложением, а также, исходя из насущной необходимости стабилизации внутренней ситуации в Молдове, Игорь Додон принял решение о создании консультативного Постоянного совета при Президенте в составе бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента. Предполагается, что члены Совета будут проводить встречи с определенной периодичностью и обсуждать актуальные вопросы повестки дня.
  • Сегодня, 05:48
  • DTV
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