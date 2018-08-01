Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел представить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает «Украинская правда».



«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу», — заявил Порошенко.