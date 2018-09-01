ТРОЛЛЕЙБУСНУЮ ЛИНИЮ ПО УЛИЦЕ ЮНОСТИ В ТИРАСПОЛЕ ПРОДЛЯТ ДО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ТРИДЦАТЫЙ». Знаковое событие для ТТУ. Спасибо Дурневу, водителю троллейбуса и Оксане Валентиновне. Не забываем ещё раз посмотреть
ПРЕЗИДЕНТ ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ РОССИИ В РМ ОЛЕГОМ ВАСНЕЦОВЫМ. Посол приехал на вручение первого нейтрального номера. Хочется пожелать ему долгих лет жизни и дожить до вручения последнего. Кстати, судя по геометрическому росту очереди на сдачу документов, лично я, прагматично жду, что скоро появятся номера телефонов людей, которые смогут предложить сдать документы не через год как уже многим выпадает, а раньше. Это бизнес, ничего личного. А, да. Встреча с послом РФ это в плюс. А то я уж думал, что разошлись у нас окончательно с Россией пути-дорожки..
ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕД ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ НАСЧИТЫВАЮТ 211 МЛН РУБЛЕЙ. О механизмах возврата долгов по коммунальным услугам говорили сегодня в Правительстве. Я вот тут что-то не понял. А что можно было не платить до этого, что ле? Ну обсуждать как изьять у населения деньги которых нет можно сколько угодно. Как и на ноль делить.
ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОСЕТИЛ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ. Тоже на номера нейтральные приехал посмотреть. В статье сказано, что в очереди, на сегодняшний день, записано 2000 человек. А сегодня днём при мне дозванивались уже на сентябрь месяц следующего года. Это медленновато для ста тысяч легковых автомобилей, никому не кажется? Хотя мне то чё, у меня и велосипеда то нет (с) Печкин.
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ. Всегда был "за" бетонки. И местное производство, и долговечнее. Я надеюсь, что при глобальной бетонизации учли изношенность наших тепло-водосетей, и что долбить бетон для замены коммуникаций, это не асфальтовое напыление снять.
ПРИДНЕСТРОВЦЫ ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ» – АЛЕКСАНДРА ЯРОШУКА И ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА. Мы тут как всегда молодцы. В самой России вот всё не так гладко уже. Эти выборы показали, что позиции партии власти уже не так незыблемы. Не хотелось бы параллелить с нашей партией власти, думаю они сами смогут это сделать и без моей помощи.
ПРЕЗИДЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ РАБОТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ПО НАЛАЖИВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. Александр Щерба проинформировал главу государства о ключевых направлениях работы депутатского корпуса. Говорил я, что депы отдохнут и будут радовать. Вот уже работают по налаживанию взаимоотношений с правительством. А то как это, вроде одна семья, а сор весь в избе, бо выносить некому.
«ДНЕСТРОВСКИЙ ДЖАЗ» ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛ В БЕНДЕРСКОЙ КРЕПОСТИ. В новости пообещали, что про крепость до весны мы не услышим. Заякорили сезонные муссоны развитие нашего туризма.
ПРЕЗИДЕНТ ПМР: ТУТ НЕТ ПРОИГРАВШИХ, ПОБЕДИТЕЛИ - ВСЕ! Вадим Красносельский поздравил «Наследников Победы» с успешным окончанием слета. Ну вообще, симпатишно закрытие прошло. Типа моей детской "Зарницы". Все команды в форме индивидуальной. В пейнтбол поиграли, президенту вопросы позадавали. Пять статей о слёте и одно упоминание Буги только. Обрезают мне все направления для приколов.
СЕМЬЯ ПРЕЗИДЕНТА – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. В традиционной гребной регате приняли участие 74 спортсмена в составе 15 экипажей. Ха, я получается тоже за здоровый образ жизни что ли? Вот это номер. Это не совсем так. Я просто люблю на лодке кататься.
ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ. Честно говоря, три дня шерстил все новости по поводу этой встречи, кроме наших и молдавских СМИ (со ссылкой на наши), больше ни строки нигде. Одно ясно. Встреча была. Ну и конечно по идее наши СМИ и аналитики должны месяца полтора стучаться пятками в грудь, что мы встретились с Козаком первые. Это единственный точный факт который я понял после встречи. "А у белых всегда преимущество" (с) Нельсон Мандела.
«ЭЛЕКТРОМАШ» ИЗГОТОВИЛ ПУШКИ ДЛЯ СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА. Бойтесь вороги. Вообще красивенькие пушки получились. Ещё и стреляют наверное, раз по чертежам 1812 года.
ГАЛИНА АНТЮФЕЕВА: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРИНЕСЕТ ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Вице-спикер встретилась с представителями Посольства Швеции в Молдове. Я что-то вот тут не понял, Галина Андреевна и и Галина Андреева это разные люди что ли? Почему вот об этой сенсационной новости не говорят в СМИ? ли все знали, только от меня скрывали?
В итоге хочу сказать, что скучно без новостей из Дубоссарского района. Равняться не на кого. Для меня Дубоссарский район за этот год стал как Гиперборея для древних греков. Народ выращенный из крови титанов. Константин Грибков