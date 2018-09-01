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Козак: Нельзя делать мнение США основным фактором урегулирования приднестровской проблемы

Козак: Нельзя делать мнение США основным фактором урегулирования приднестровской проблемы
«Соединенные Штаты Америки настолько далеки от проблем простых граждан Молдовы, что делать мнение США основным фактором урегулирования или не урегулирования приднестровской проблемы просто недопустимо. Это в конечном итоге унижает само молдавское государство и молдавское руководство.

Хочется пожелать молдавскому руководству больше самостоятельности. Надо определиться, что необходимо гражданам Республики Молдова. А не то, что необходимо гражданам США. У них там своих проблем хватает». Об этом в интервью изданию «Молдавские ведомости» заявил Дмитрий Козак, занимающий сейчас должность заместителя председателя правительства РФ, спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономическим отношений с Молдовой.

Рассказывая историю подготовки Дорожной карты реинтеграции Молдовы, так называемого Меморандума Козака - документа, который должен был привести к окончательному урегулированию приднестровского конфликта, российский политик подчеркнул, что в ходе его подготовки был достигнут огромный позитив, достигнуто полное согласие в действиях сторон. «В течение недели они начали быстро двигаться в сторону объединения. Я видел, как парламентарии и представители исполнительной власти быстро улучшают этот документ, пытаются создать реально действующее государство. Устраняют недостатки и обо всем договариваются. Понимаете, жить в непризнанном государстве - хуже нет. Люди ведь бесправные. Это очень плохо и для Молдовы. Я помню, что президент Владимир Николаевич не мог три года навестить в Приднестровье свою больную маму, которая была прикована к постели. Потом, когда был одобрен меморандум и принято решение об объединении, начались реальные действия по снятию всех этих барьеров»», - сказал Дмитрий Козак.

Он вспомнил, что тогда телефонная связь в пограничных с Молдовой районах не работала, она глушилась и т.д. «Нам удалось включить эту связь, нам удалось открыть границу, в том числе для руководителей республики. Я помню, как Воронин на второй день после подписания меморандума навестил свою маму. Это тоже был позитив. Также президент Молдавии обратился в Евросоюз, чтобы снять ограничения на выезд приднестровского руководства. Были взаимные шаги. Понимаете, я видел горящие глаза у людей и в Молдове, и в Приднестровье, когда у них заработали телефоны. Они смогли позвонить родным, вызвать скорую помощь. И, может быть, если бы жили в условиях этого парафированного соглашения, не торопясь его подписывать, я уверен, что через месяц-другой все бы произошло само собой. Был очень позитивный порыв с обеих сторон. Всем надоела эта возня вокруг границ и т.д.», - отметил зампредседателя правительства РФ.

Он с горечью констатировал, что все это было разрушено, и срыв данного соглашения это – негатив. «Спустя полгода Владимир Николаевич написал письмо руководству России, где указал, что «этот документ был, есть и будет оставаться перспективным и основным планом приднестровского урегулирования». Это цитата. Так выглядит его позиция, датированная маем 2004 года. Но вернуться к данному документу будет очень тяжело. Всем это понятно», - сказал Дмитрий Козак. По его словам, во время всех переговоров ощущалась огромная пропасть недоверия между руководством Молдовы и Приднестровья. «В начале этого процесса я увидел всю их переписку, соглашения. Бросалось в глаза, что люди не верят друг другу. Они пишут одно, думают другое. Документы, подписанные высокими руководителями, не исполняются. Я попросил до начала нашей общей работы ничего не подписывать больше. Ведь на таком уровне даже данное слово должно выполняться, а уж слово, скрепленное подписью и печатью…Оно должно исполняться безусловно. И весь предварительный этап, месяца два-три, сопровождался такой мыслью: никому ни в чем не надо верить. В руководстве Молдовы сидят люди необязательные.

Все, что они там подписывают, потом не выполняют. И этот меморандум будет такой же. Очень сильно на данный аргумент напирало приднестровское руководство. В Тирасполе говорили: Воронин подпишет вам все что угодно, а завтра откажется. И, к большому сожалению, так и вышло. И я думаю, что эта пропасть в связи со срывом урегулирования, только увеличилась», - констатировал российский политик. Он отметил также, что после срыва подписания Меморандума Козака произошла масса других событий, международная обстановка изменилась. «Косово у нас уже появилось, Южная Осетия, Абхазия. Это - процесс и международные прецеденты. И Россия по Косово не случайно занимала такую позицию. И теперь у приднестровцев появилась надежда, и они искренне верят, что они будут самостоятельным государством. После такого рода действий вернуть их за стол переговоров по урегулированию конфликта очень тяжело. Я не знаю, какие усилия, аргументы потребуются, и, прежде всего, не с нашей стороны, а Евросоюза, США и НАТО, чтобы заставить или убедить приднестровскую элиту договориться о чем-то другом. Даже на более лояльных и либеральных условий для Приднестровья», - отметил Дмитрий Козак.

По его словам, никто не сможет гарантировать, что это завтра не будет перечеркнуто и не родится какое-то другое государство. В этом проблема и негативный эффект срыва меморандума. «Это - огромная ошибка. Нужно понимать, что у каждого шага есть последствия. И на второй день, когда Кишинев отказался от документа, я не случайно обратил внимание на этот момент. Даже на бытовом уровне, между людьми такие отношения невозможны, недопустимы. А на межгосударственном - тем более. Но то, что случилось - то случилось. И мы видим, что этот процесс не может вернуться в полноценное переговорное русло», - констатировал зампредседателя правительства РФ. Говоря о причинах этого, он отметил, что учесть пожелания всех невозможно. «У всех разные цели и разные намерения. Не случайно Россия занимала и занимает такую позицию: вы, прежде всего, сами решите, что вам необходимо. Ведь политика - это искусство возможного. И необходимо находить компромиссы. Сколько времени прошло, а мы все никак не можем договориться ни о чем», - заявил он.

Говоря о том, кто же все-таки этому мешает, внешние игроки, или нет желания договариваться у элит, Дмитрий Козак сказал, что руководство Молдовы во время переговоров тогда нарисовало себе такую картинку, что мы хоть и называем себя суверенным государством, но нужно, чтобы какой-то важный дядя, который сидит за океаном, тоже сказал бы, что это правильно. «И такой-то сказал бы, что это правильно. Меня тогда поразила и позиция того же «доброго дяди», который выступал против того, чтобы на территории конфликтующих сторон сохранились миротворцы, которые зарекомендовали себя исключительно позитивно. Но я уверен, что на тот момент, хотя пропасть недоверия была достаточно большая, и приднестровцы требовали, кажется, чтобы миссия сохранилась на 10 лет, всего три года стороны пожили бы вместе, одной страной, и потом бы сами от миротворцев отказались. Но взамен что мы получили? Тогда возникала возможность вывезти из Приднестровья полностью крупное вооружение и самый крупный военный склад в Европе. И оставалось 1800-2000 солдатиков, которые стояли на границы, чтобы они, извините, не подрались опять. Вот цена вопроса», - сказал российский политик. «И я так понимаю, что из этого исходил Владимир Николаевич, что касается российских миротворцев. Он утверждал, что никаких проблем у нас не будет. Что в Молдове это нормально воспримут, потому что российские миротворцы отлично зарекомендовали себя в течение длительного времени. А проблема языка сложнее. И вдруг тут стали говорить о каком-то российском военном присутствии, российской военной базе. Что ничего общего с существовавшими договоренностями не имело.

По пустяку была разрушена возможность объединиться в единое государство», - констатировал Дмитрий Козак. Он выразил уверенность, что никакой дестабилизации при нормальной, открытой позиции молдавского руководства перед своими людьми, перед политической элитой и международным сообществом не было бы. «Нужно было только действовать открыто, аргументировано и так далее. После того, как меморандум был парафирован, молдавское руководство само вдруг испугалось того, что произойдет», - заявил он. Говоря об ошибках в той ситуации со стороны России, политик сказал, что, может быть, единственная ошибка с российской стороны заключалась в том, что она поддалась на уговоры Владимира Николаевича побыстрее приехать в Кишинев и подписать этот меморандум. «Он ведь сам нас об этом попросил. Я считал тогда, что не надо торопиться. Не надо нам приезжать. А Владимир Николаевич обещал, что все будет нормально, очень просил приехать в Кишинев и т.д. Владимир Владимирович (Путин) тогда отреагировал нормально: дружественное государство, президент республики просит. Есть полное согласие, подписаны подлинники документов. Как ни приехать? И вот такой поворот. Очень печально», - сказал Дмитрий Козак. По его словам, сейчас руководство России не оставляет надежды, что сможет оказать такое содействие. Прежде всего, исходя из того, что исторически Молдова - дружественное России государство. «Здесь проживает значительная честь наших соотечественников по одну и по другую сторону Днестра. Многие получили так или иначе гражданство РФ. Мы должны о них позаботиться. И жить в подобных условиях невыносимо тяжело. Невыносимо для простых людей. Да и в целом для развития государства, для выстраивания какой-то экономической, политической системы тоже очень тяжело. Исходя из этого, мы и пытаемся оказать содействие урегулированию до сих пор. Не опускаем, что называется, руки. Но после срыва меморандума делать это намного сложнее», - констатировал российский вице-премьер.

  • Сегодня, 13:14
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