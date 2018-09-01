Оскандалившийся в Молдове уроженец Сьерра-Леоне сбежал в западноевропейскую страну.

Джон Оноже эмигрировал в Бельгию и сумел получить там политическое убежище. Миграционная служба Королевства оформила мужчине документы как гражданину Молдовы.



Теперь Оноже, известный своими унионистскими и ультраправыми убеждениями, строит грандиозные планы. Он желает найти хорошую работу и обзавестись семьей. Африканский беженец 10 лет добивался получения молдавского гражданства, а теперь заявил, что возвращаться в нашу страну не планирует.



Ранее Оноже «прославился» в социальных сетях утверждением, что в дождях, идущих в Молдове, виноваты русские и гагаузы. При этом он сам поставил «лайк» под своей публикацией и оставил комментарий: "Аминь". К слову, это была единственная реакция под статусом Оноре. Африканец широко известен и своими прочими русофобскими выходками.



