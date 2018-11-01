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Дадут или не дадут? - вот в чем вопроса нет

Дадут или не дадут? - вот в чем вопроса нет
22 ноября проходит 36 сессия 25-го созыва городского Совета народных депутатов.
В Повестке дня под №4 рассмотрение вопроса "О присвоении звания «Почетный гражданин города Бендеры» Президенту Приднестровской Молдавской Республики Красносельскому Вадиму Николаевичу".
Докладчик: Бондарь В.В.

И вот новости с заседания:
"Бендерская книга почётных жителей пополнится новым именем. Президенту ПМР Вадиму Красносельскому будет присвоено звание «Почетный гражданин города Бендеры». Такое решение принял городской совет народных депутатов.
Как было отмечено на заседании горсовета, Вадим Красносельский внёс весомый вклад в развитие Бендер и как министр внутренних дел, и как глава государства.
«То, что делается сейчас для Бендер, не делалось много десятилетий. Под его руководством началась реконструкция Бендерской крепости. На протяжении многих лет наш город не развивался теми темпами, какими развивается сейчас», - сказал депутат городского совета Виталий Бондарь.
Поступившее предложение депутаты поддержали единогласно".

  • Вчера, 12:55
  • DTV
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