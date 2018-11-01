Правительство предлагает «бить рублем» нерадивых землепользователей

Правительство выступило с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми нерадивых землепользователей, неэффективно и нерационально использующих земли сельхозназначения, предлагается наказывать эффективным способом - рублем.



Сегодня – в рамках Земельного кодекса - предусмотрено принудительное прекращение прав на земельный участок, если его «пользователь» в течение двух лет допускает снижение фактической урожайности (по сравнению со среднестатистической урожайностью) более чем на 25 процентов. Кодексом оговорено, что ответственность не наступает в форс-мажорных ситуациях –при стихийных бедствиях, других погодных капризах, приведших к снижению урожайности, или, упаси Бог, его гибели.



Административная ответственность в отношении нерадивых землепользователей оговорена и действующим КоАПом, но, сетует минсельхоз, в настоящее время привлекать к административной ответственности лиц за правонарушения, связанные с нерациональным и неэффективным использованием земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения не представляется возможным в силу «хитрых» юридических нестыковок. Поэтому и предложена новая редакция поправок, чтобы и правового дисбаланса избежать, и чтобы землепользователь от «карающего меча КоАПа» не ушел.



Минсельхоз предлагает «цену вопроса» установить в следующих размерах: от 300 до 600 РУ МЗП (в среднем от 5 тыс. до 12 тыс. руб.) для юридических лиц, и от 50 до 100 РУ МЗП для должностных лиц, допустивших нерациональное использование земель сельхозназначения.

Иван Загоруйко