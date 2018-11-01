Ни дня без радостных новостей.

Сегодня в воскресение решил с утра прошвырнуться по городу. Благо нужно было "подоить корову" (так мы называем поездку на колхозный рынок за молочкой), ну и за одно, поскольку с утра уже подняли, решил до 12 походить по городу, посмотреть и с людьми пообщаться.



Первое что бросилось в глаза. 10 утра. Колхозный рынок Рыбницы ПОЛУПУСТОЙ. Это при том, что обычно в это время там не протолкнуться. Зашел по бутикам , где торгуют знакомые, поговорил с людями, что читают на ФБ но не пишут)))) Дальше больше. Отвез молочку домой на Вальченко и все-таки решил вернуться в центр. И начал обход. Граждане, теперь я понимаю что мы катимся в пропасть.



Рыбничане подтвердят , что рынок Континент всегда был самым популярный (центр) и стоимость бутиков там была самой высокой. ОЧЕРЕДЬ СТОЯЛА на года вперед. То что начали года три четыре назад умирать задние ряды - пол беды. Сегодня полупустой ПЕРВЫЙ РЯД. Цветочники , что сидят на главном проходе, половина бутиков пустые. Люди не пишут уже что сдаются бутики ибо бесполезно.



Но и это еще не все. Напротив них есть бутики с обувью. Большими буквами надпись ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА. Отдают за ниже чем пол цены. Захожу спрашиваю что и как (знакомые). Люди проработали на этом месте больше 15 лет. " Все закрываемся "- говорят. " На выход". Еще не решили или Россия или Кишинев но тут ловить нечего. Тем более с Нового Года. Пошел дальше. И знаете что заметил? Знаете у кого кипит работа . В СЭКОНД ХЭНДЕ. Да именно там. ОЧЕРЕДЬ. И в Шерифе. ))))) Хотя народ опять начал осваивать Резину на скидках. Ну а молдаване осваивают Рыбницу (Шериф) на импортной курятине (печень, окорочка непонятные и тд).



Но и это еще не все. Встретил знакомую. Работает в госструктурах. Знаем друг друга дано еще с времен прошлого века)))). Спрашиваю что и как? Прорвало женщину. Говорит ходим постоянно под мечом. Дамокловым. Приказы, поручения и указания на грани фола. Все стараются переложить ответственность на другого а если можно просто не принимать решение и откладывать его в долгий ящик. Люди не хотят брать проблемы на свою попу. Тем более ЗА КОПЕЙКИ , которые платят и которых хватает ровно на пожрать и частично на коммуналку. Общее состояние БЕЗЫСХОДНОСТЬ И АПАТИЯ. Озлобленность страшная. Кстати меня тут попросили передать через ФБ нашим властителям предложение. Чтобы они сделали так, чтобы их не узнали в лицо и проехались в социальном автобусе в Рыбнице. Многое интересного узнают о себе и о том, что думают о них и их решениях и поступках рядовые граждане. Особенно про бравые рапорта об улучшении у нас.



А так все отлично. Экономика растет. Сегодня курс понизили на 5 копеек к доллару. Живем)))))